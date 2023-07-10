Названы вероятные сроки одобрения Турцией заявки Швеции на вступление в НАТО

CNN Türk: парламент Турции, скорее всего, одобрит прием Швеции в НАТО осенью 2023 года

Заявка о вступлении Швеции в НАТО, скорее всего, будет одобрена парламентом Турции на осенней сессии. Вероятные сроки назвал телеканал CNN Türk.

По его информации, протокол о приеме Швеции в НАТО будет передан в турецкий парламент в ближайшее время. Однако одобрен документ, скорее всего, будет на осенней сессии, поскольку на этой неделе заксобрание республики уходит на летние каникулы. Осенняя сессия парламента Турции начинается 1 октября 2023 года.

Ранее 10 июля генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Турция согласилась на прием Швеции в НАТО в кратчайшие сроки. До этого президент страны Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара поддержит вступление Швеции в НАТО, если его стране «откроют путь» в ЕС.

Швеция подала заявку на членство в НАТО в 2022 году вместе с Финляндией на фоне начала российской специальной военной операции на территории Украины. Вступление затянулось из-за акции сожжения Корана в Стокгольме. Турция раскритиковала это, затормозив процесс. Голос Анкары в этом вопросе решающий, поскольку по регламенту все страны блока должны одобрить кандидатуру будущего члена организации.