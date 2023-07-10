Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
23:21, 10 июля 2023Мир

Названы вероятные сроки одобрения Турцией заявки Швеции на вступление в НАТО

CNN Türk: парламент Турции, скорее всего, одобрит прием Швеции в НАТО осенью 2023 года

Фото: Yves Herman / Reuters

Заявка о вступлении Швеции в НАТО, скорее всего, будет одобрена парламентом Турции на осенней сессии. Вероятные сроки назвал телеканал CNN Türk.

По его информации, протокол о приеме Швеции в НАТО будет передан в турецкий парламент в ближайшее время. Однако одобрен документ, скорее всего, будет на осенней сессии, поскольку на этой неделе заксобрание республики уходит на летние каникулы. Осенняя сессия парламента Турции начинается 1 октября 2023 года.

Ранее 10 июля генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Турция согласилась на прием Швеции в НАТО в кратчайшие сроки. До этого президент страны Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара поддержит вступление Швеции в НАТО, если его стране «откроют путь» в ЕС.

Швеция подала заявку на членство в НАТО в 2022 году вместе с Финляндией на фоне начала российской специальной военной операции на территории Украины. Вступление затянулось из-за акции сожжения Корана в Стокгольме. Турция раскритиковала это, затормозив процесс. Голос Анкары в этом вопросе решающий, поскольку по регламенту все страны блока должны одобрить кандидатуру будущего члена организации.

Что думаешь? Оцени!
    Марина Совина
    Обсудить
    Последние новости

    Турция согласилась на прием Швеции в НАТО в кратчайшие сроки

    Премьер Норвегии прокомментировал вступление Швеции в НАТО

    Появилось фото возможного убийцы экс-командира российской подлодки «Краснодар»

    Врач рассказала о влиянии болезней ЖКТ на внешность человека

    В Турции отказались раскрывать сроки рассмотрения заявки Швеции в НАТО

    Раскрыты сроки приезда Джонни Деппа в Россию

    Названы вероятные сроки одобрения Турцией заявки Швеции на вступление в НАТО

    В России рекордно выросли цены на лук

    В Госдепе назвали конфликт на Украине стратегическим провалом Киева

    Мадонна впервые после госпитализации обратилась к поклонникам

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости