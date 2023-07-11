Турция ускорит одобрение заявки Швеции в НАТО

CNN Türk: парламент Турции может одобрить заявку Швеции в НАТО до 21 июля

Парламент Турции может одобрить заявку Швеции на вступление в НАТО до 21 июля, после чего законопроект окажется на столе турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана для его подписи. Об этом сообщает телеканал CNN Türk.

Ранее сообщалось, что заявка о вступлении Швеции в НАТО будет одобрена парламентом Турции на осенней сессии.

10 июля генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг после встречи с Эрдоганом сообщил, что Турция согласилась на прием Швеции в НАТО в кратчайшие сроки. По словам неназванного турецкого чиновника, прорыв произошел после того, как Анкара получила заверения по ключевым требованиям, в том числе подход Стокгольма к сторонникам курдских сепаратистов, действующих на ее территории.