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09:50, 11 июля 2023Мир

Турция ускорит одобрение заявки Швеции в НАТО

CNN Türk: парламент Турции может одобрить заявку Швеции в НАТО до 21 июля

Фото: Umit Bektas / Reuters

Парламент Турции может одобрить заявку Швеции на вступление в НАТО до 21 июля, после чего законопроект окажется на столе турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана для его подписи. Об этом сообщает телеканал CNN Türk.

Ранее сообщалось, что заявка о вступлении Швеции в НАТО будет одобрена парламентом Турции на осенней сессии.

10 июля генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг после встречи с Эрдоганом сообщил, что Турция согласилась на прием Швеции в НАТО в кратчайшие сроки. По словам неназванного турецкого чиновника, прорыв произошел после того, как Анкара получила заверения по ключевым требованиям, в том числе подход Стокгольма к сторонникам курдских сепаратистов, действующих на ее территории.

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    Виктория Кондратьева
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