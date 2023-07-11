В Кремле пообещали отреагировать на вступление Швеции в НАТО

Песков: ответ на вступление Швеции в НАТО будет аналогичен реакции на вступление Финляндии

В случае вступления Швеции в НАТО реакция России будет аналогична ответу на вхождение в альянс Финляндии. Об этом предупредил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

По его словам, подобный шаг будет иметь негативные последствия. Ответные меры России будут аналогичны тем, что «планируются в контексте уже состоявшегося вступления Финляндии», пообещал Песков.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган согласился на прием Швеции в альянс. Неназванный турецкий чиновник уточнил, что это произошло после того, как Анкаре предоставили заверения по ключевым требованиям. В том числе, они касались подхода Швеции к сторонникам курдских сепаратистов.

По данным CNN Türk, парламент Турции может одобрить заявку на вступление Швеции в НАТО до 21 июля. Ранее предполагалось, что это случится в осеннюю сессию, которая стартует 1 октября.