Клинтон: рост российского влияния является заслугой Владимира Путина

Российское влияние в мире растет благодаря усилиям президента страны Владимира Путина. Такое мнение высказала бывший американский госсекретарь Хиллари Клинтон, передает PBS News.

По ее словам, глава государства проводит различные операции по оказанию влияния, стремясь подорвать демократические устои и склонить политических лидеров на свою сторону. «Когда я слышу, что люди пересказывают российские тезисы, впервые прозвучавшие на телеканале Russia Today или впервые появившиеся в речи российского чиновника, — это 1:0 в пользу Путина», — заявила Клинтон.

Она также подчеркнула, что большинство членов Конгресса США выступают за оказание помощи Украине. Как считает экс-госсекретарь, идеологический и партийно-политический раскол нужно просто пережить.

Ранее Клинтон объяснила расширение НАТО влиянием российской политики. Она обратилась по имени к Путину, отметив, что он «сам виноват в этом».