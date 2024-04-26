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21:33, 26 апреля 2024Бывший СССР

Гуцул призвала глав МВД и полиции Молдавии подать в отставку

Башкан Гагаузии Гуцул: главы МВД и полиции Молдавии должны подать в отставку

Фото: Evgenia Novozhenina / Reuters

Башкан Гагаузии Евгения Гуцул прибыла в аэропорт Кишинева, где встретилась со сторонниками. Она публично призвала глав МВД Молдавии и Генинспектората полиции подать в отставку, передает Telegram-канал «Sputnik Молдова».

«Они не должны были допустить такого отношения к своим гражданам. Они сегодня на службе у народа Молдовы, а не на службе у некоторых лиц, которые сидят в правительстве и парламенте», — подчеркнула Гуцул.

После прибытия рейса, на котором летела глава Гагаузии, в аэропорту Кишинева объявили эвакуацию. Сотрудники правоохранительных органов объяснили это обнаружением в здании подозрительного предмета.

Ранее Евгении Гуцул и секретарю центрального офиса «Шор» было предъявлено обвинение в сознательном «принятии политической партией или конкурентом на выборах финансирования от организованной преступной группы или преступной организации» в течение длительного времени и в соучастии. С 2022 года молдавские правоохранители расследовали два эпизода по этому делу.

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      Александра Синицына
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