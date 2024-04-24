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09:54, 24 апреля 2024Бывший СССР

В Молдавии направили в суд материалы дела против главы Гагаузии

В Молдавии прокуратура направила в суд материалы уголовного дела против Гуцул
Евгения Гуцул

Евгения Гуцул. Фото: Максим Блинов / РИА Новости

В Молдавии антикоррупционная прокуратура направила в суд материалы уголовного дела против главы Гагаузской автономии Евгении Гуцул и секретаря центрального офиса бывшей политической партии «Шор». Об этом сообщает издание Ziarul de Gardă.

Уточняется, что главе Гагаузии и секретарю центрального офиса «Шор» было предъявлено обвинение в сознательном «принятии политической партией или конкурентом на выборах финансирования от организованной преступной группы или преступной организации» в течение длительного времени и в соучастии. С 2022 года молдавские правоохранители расследовали два эпизода по этому делу.

По информации издания, данная статья предусматривает наказание до семи лет лишения свободы. Фигуранты не признали свою вину. 68 томов уголовного дела с обвинением почти на 330 страницах были направлены в Кишиневский суд сектора Буюканы.

В начале апреля Гуцул сообщила, что ей было предъявлено обвинение по делу двухлетней давности. Она уточнила, что дело является политическим. По словам главы автономии, оно было сфабриковано по указанию президента Молдавии Майи Санду.

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      Екатерина Грищенко
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