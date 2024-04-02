Глава Гагаузии заявила о предъявлении ей обвинения по сфабрикованному делу

Гуцул рассказала о предъявлении ей обвинения по делу двухлетней давности

Глава Гагаузской автономии в составе Молдавии Евгения Гуцул заявила о предъявлении ей обвинения. Об этом сообщает ТАСС.

По словам Гуцул, она выступает обвиняемой по делу двухлетней давности. Глава Гагаузии отметила, что оно «было сфабриковано» в отношении нее и партии «Шор».

«Это политическое дело, сфабрикованное по четкому указанию партии PAS и [президента Молдавии] Майи Санду», — рассказала Гуцул, также добавив о давлении со стороны прокуратуры.

По какой статье Гуцул было предъявлено обвинение, не уточняется.

12 марта Гуцул заявила о возможных провокациях в ее отношении со стороны официального Кишинева. Поводом для этого глава Гагаузии назвала визит в Россию и встречу с президентом РФ Владимиром Путиным.

Позднее Гуцул также сообщила, что действующие власти Молдавии могут арестовать неугодных им политиков. По словам главы автономии, ее не удивят уголовные дела в отношении представителей оппозиции.