Глава Гагаузии заявила о предъявлении ей обвинения по сфабрикованному делу
Глава Гагаузской автономии в составе Молдавии Евгения Гуцул заявила о предъявлении ей обвинения. Об этом сообщает ТАСС.
По словам Гуцул, она выступает обвиняемой по делу двухлетней давности. Глава Гагаузии отметила, что оно «было сфабриковано» в отношении нее и партии «Шор».
«Это политическое дело, сфабрикованное по четкому указанию партии PAS и [президента Молдавии] Майи Санду», — рассказала Гуцул, также добавив о давлении со стороны прокуратуры.
По какой статье Гуцул было предъявлено обвинение, не уточняется.
12 марта Гуцул заявила о возможных провокациях в ее отношении со стороны официального Кишинева. Поводом для этого глава Гагаузии назвала визит в Россию и встречу с президентом РФ Владимиром Путиным.
Позднее Гуцул также сообщила, что действующие власти Молдавии могут арестовать неугодных им политиков. По словам главы автономии, ее не удивят уголовные дела в отношении представителей оппозиции.