Глава Гагаузии допустила аресты неугодных Кишиневу политиков

Глава Гагаузии Евгения Гуцул допустила аресты неугодных Кишиневу политиков

Глава Гагаузской автономии в составе Молдавии Евгения Гуцул в эфире телеканала «Россия 24» допустила продолжение преследований в стране неугодных Кишиневу политиков. Трансляция доступна на платформе «Смотрим».

«От действующих властей можно всего ожидать. (...) Я не удивлюсь, если они [в Кишиневе] еще будут возбуждать уголовные дела [в отношении оппозиционных политиков], что могут начаться аресты», — рассказала глава Гагаузии.

12 марта Гуцул уже сообщала о возможных провокациях со стороны Кишинева в отношении представителей оппозиции. Она связывала потенциальную угрозу, исходящую со стороны властей Молдавии, со своей встречей с президентом России Владимир Путиным на полях Молодежного форума в Сочи.