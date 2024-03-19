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11:55, 19 марта 2024Бывший СССР

Глава Гагаузии допустила аресты неугодных Кишиневу политиков

Глава Гагаузии Евгения Гуцул допустила аресты неугодных Кишиневу политиков

Фото: Дмитрий Осматеско / Sputnik / РИА Новости

Глава Гагаузской автономии в составе Молдавии Евгения Гуцул в эфире телеканала «Россия 24» допустила продолжение преследований в стране неугодных Кишиневу политиков. Трансляция доступна на платформе «Смотрим».

«От действующих властей можно всего ожидать. (...) Я не удивлюсь, если они [в Кишиневе] еще будут возбуждать уголовные дела [в отношении оппозиционных политиков], что могут начаться аресты», — рассказала глава Гагаузии.

12 марта Гуцул уже сообщала о возможных провокациях со стороны Кишинева в отношении представителей оппозиции. Она связывала потенциальную угрозу, исходящую со стороны властей Молдавии, со своей встречей с президентом России Владимир Путиным на полях Молодежного форума в Сочи.

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      Глеб Палехов
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