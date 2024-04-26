В аэропорту Кишинева объявили эвакуацию после прибытия рейса с главой Гагаузии

Аэропорт Кишинева объявил эвакуацию после прибытия рейса с главой Гагаузии Гуцул

В аэропорту Кишинева, куда прибыл рейс из России с главой Гагаузии Евгенией Гуцул, объявлена эвакуация, всех просят покинуть здание. Об этом сообщает ТАСС.

По информации корреспондента агентства, сотрудники правоохранительных органов объяснили это тем, что в здании обнаружен подозрительный пакет. Ранее они взяли под охрану вход в аэропорт, им помогают молодые люди в штатском, зал ожидания перекрыт лентами.

При этом у входа в аэропорт прибавляется число сторонников, которые приехали встречать Гуцул, — их около сотни.

Ранее стало известно о направлении в суд материалов уголовного дела в отношении главы Гагаузии Евгении Гуцул. Вместе с ней фигурантом проходит секретарь центрального офиса бывшей политической партии «Шор».

23 апреля прошли обыски у 150 молдавских оппозиционеров, являющихся сторонниками блока «Победа». Поводом стало сообщение о контрабанде, полученное таможенной службой республики. Кроме денег, были изъяты более 120 мобильных телефонов, сообщалось о возбуждении уголовного дела.