Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
21:21, 26 апреля 2024Бывший СССР

В аэропорту Кишинева объявили эвакуацию после прибытия рейса с главой Гагаузии

Аэропорт Кишинева объявил эвакуацию после прибытия рейса с главой Гагаузии Гуцул
Евгения Гуцул

Евгения Гуцул. Фото: Evgenia Novozhenina / Reuters

В аэропорту Кишинева, куда прибыл рейс из России с главой Гагаузии Евгенией Гуцул, объявлена эвакуация, всех просят покинуть здание. Об этом сообщает ТАСС.

По информации корреспондента агентства, сотрудники правоохранительных органов объяснили это тем, что в здании обнаружен подозрительный пакет. Ранее они взяли под охрану вход в аэропорт, им помогают молодые люди в штатском, зал ожидания перекрыт лентами.

При этом у входа в аэропорт прибавляется число сторонников, которые приехали встречать Гуцул, — их около сотни.

Ранее стало известно о направлении в суд материалов уголовного дела в отношении главы Гагаузии Евгении Гуцул. Вместе с ней фигурантом проходит секретарь центрального офиса бывшей политической партии «Шор».

23 апреля прошли обыски у 150 молдавских оппозиционеров, являющихся сторонниками блока «Победа». Поводом стало сообщение о контрабанде, полученное таможенной службой республики. Кроме денег, были изъяты более 120 мобильных телефонов, сообщалось о возбуждении уголовного дела.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      Таджикистан заявил, что его гражданам массово отказывают во въезде в Россию. На границе застряли сотни человек

      Журналист из Финляндии призвал к действию коллег после обстрела ВСУ Токмака

      Стало известно о взрыве в Харьковской области

      Премьер Литвы допустила прекращение помощи Украине со стороны США

      В США указали на важную особенность российской армии

      Арест подозреваемого во взяточничестве замминистра обороны обжалуют

      Главу Гагаузии досмотрели после возвращения из Москвы

      Семья из шести человек сгорела на свадьбе

      Байден признался в суицидальных мыслях

      Гуцул призвала глав МВД и полиции Молдавии подать в отставку

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше