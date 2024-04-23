В Молдавии провели обыски у 150 оппозиционеров

Полиция Молдавии провела обыски у 150 сторонников оппозиционного блока «Победа»

Полиция Молдавии провела обыски у 150 сторонников оппозиционного блока «Победа» по обвинению в контрабанде. Об этом заявил заместитель главы Антикоррупционного центра Молдавии Виктор Фуртунэ, сообщает ТАСС.

Фуртунэ сообщил, что таможенная служба Молдавии получила сообщение о попытке ввоза в страну без декларации денежных средств в особо крупных размерах. В результате 150 обысков было изъято более миллиона долларов, а также 128 мобильных телефонов.

«Речь идет о контрабанде, совершенной двумя и более лицами в интересах преступной группы. Возбуждено уголовное дело, задержанных на настоящий момент нет», — заявил чиновник.

Ранее в Кишиневе прошли обыски у членов команды недавно вернувшегося из Москвы молдавского оппозиционного политика Илона Шора. Оппозиционеры имели отношение к недавно созданному блоку «Победа».