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16:18, 23 апреля 2024Бывший СССР

В Молдавии провели обыски у 150 оппозиционеров

Полиция Молдавии провела обыски у 150 сторонников оппозиционного блока «Победа»

Фото: Виктор Могылдя / Коммерсантъ

Полиция Молдавии провела обыски у 150 сторонников оппозиционного блока «Победа» по обвинению в контрабанде. Об этом заявил заместитель главы Антикоррупционного центра Молдавии Виктор Фуртунэ, сообщает ТАСС.

Фуртунэ сообщил, что таможенная служба Молдавии получила сообщение о попытке ввоза в страну без декларации денежных средств в особо крупных размерах. В результате 150 обысков было изъято более миллиона долларов, а также 128 мобильных телефонов.

«Речь идет о контрабанде, совершенной двумя и более лицами в интересах преступной группы. Возбуждено уголовное дело, задержанных на настоящий момент нет», — заявил чиновник.

Ранее в Кишиневе прошли обыски у членов команды недавно вернувшегося из Москвы молдавского оппозиционного политика Илона Шора. Оппозиционеры имели отношение к недавно созданному блоку «Победа».

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      Юрий Леонов
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