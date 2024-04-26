Рогов: Армия России взяла важнейший опорный пункт ВСУ на ореховском направлении

Вооруженные силы России продвинулись северо-западнее села Работино в Запорожской области и взяли важный опорный пункт Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил глава запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов в беседе с РИА Новости.

Как стало известно агентству, российские военные задействовали в операции артиллерию и танки. При этом бои за само Работино продолжаются.

Ранее Рогов заявил, что США выделяют деньги Украине под масштабную провокацию против России. По его словам, речь идет о новых попытках диверсий, ударов по мирным объектам и провоцировании эскалации конфликта.

Военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук заявил, что «Защитный купол» над подконтрольной России частью Запорожской области должен защищать наиболее опасные объекты от беспилотников и других объектов. Он уточнил, что речь не идет об аналоге «Железного купола» как у Израиля.