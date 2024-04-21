В России высказались о готовности страны к новым провокациям ВСУ

Депутат Чепа заявил о готовности России к отражению новых провокаций ВСУ

Вооруженные силы России готовы к отражению новых провокаций со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ), считает первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. Своим мнением он поделился в разговоре с «Лентой.ру».

«Мы ожидали, что Конгресс США примет это решение (принятие законопроекта о дополнительной помощи Украине — прим. «Ленты.ру»). Для нашего министерства обороны это ожидаемо. И, естественно, мы должны были готовиться к этому. Я думаю, что мы готовы к отражению провокаций», — оценил депутат.

Парламентарий сообщил, что беспилотные летательные аппараты ВСУ атакуют все новые и новые регионы России.

«Также мы видим, что на сегодняшний момент наши силы противовоздушной обороны успешно справляются с этим», — добавил он.

Организаторы этих провокаций вынуждают создать так называемую буферную зону. И чем больше провокаций, тем больше эта буферная зона будет увеличиваться Алексей Чепа первый зампред комитета Госдумы по международным делам

Ранее глава запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что США выделяют деньги Украине под масштабную провокацию против России. По его словам, речь идет о новых попытках диверсий, ударов по мирным объектам и провоцировании эскалации конфликта.

20 апреля Палата представителей Конгресса США приняла законопроект о дополнительной помощи Украине почти на 61 миллиард долларов. Инициативу поддержали 311 конгрессменов, еще 112 высказались против.

