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09:39, 21 апреля 2024Бывший СССР

Рогов предрек масштабную провокацию Украины против России из-за США

Рогов заявил, что Украина использует новую помощь США для диверсий в России
СюжетДиверсии в России

Фото: Stringer / Reuters

США выделяют деньги Украине под масштабную провокацию против РФ, считает глава запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. Его слова передает РИА Новости.

По его словам, речь идет о новых попытках диверсий и ударов по мирным объектам на территории России и провоцировании эскалации конфликта. Рогов отметил, что РФ будут вынуждать применить тактическое ядерное оружие.

«Это то, что Западу необходимо, чтобы нас потом во всем обвинить. (...) Сценарий англосаксов предусматривает попытку ослабления контура ядерной безопасности России, чтобы затем готовиться к большому глобальному конфликту с, как они надеются, ослабленной Россией», — считает Рогов.

Ранее Палата представителей конгресса приняла законопроект о дополнительной помощи Украине почти на 61 миллиард долларов. Инициативу поддержали 311 конгрессменов, еще 112 высказались против. Также на внеплановой субботней сессии принял законопроект о конфискации активов России в пользу Украины.

Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин, комментируя эти решения, отметил, что выделение нового пакета помощи Украине не изменит ситуацию на поле боя, Киев потерпит поражение.

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      Анастасия Яланская
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