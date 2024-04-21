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09:22, 21 апреля 2024Россия

Володин прокомментировал принятый в США законопроект о новом пакете помощи Киеву

Володин о новом пакете помощи США Киеву: ситуацию на поле боя это не изменит

Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости

Принятый Конгрессом США законопроект о выделении нового пакета помощи Украине не изменит ситуацию на поле боя, Киев потерпит поражение. Об этом в воскресенье, 21 апреля, в своем Telegram-канале написал председатель Государственной Думы Вячеслав Володин.

«Сам [президент США Джо] Байден не скрывает, что выделенные средства получат прежде всего американские компании. Но главное другое: даже те деньги, которые дойдут до Киева, придется возвращать. Это долговая кабала, из которой не выбраться», — отметил он.

Комментируя решение американского конгресса, спикер нижней палаты российского парламента также отметил, что США заставляют Киев воевать до последнего украинца, окончательно похоронив экономику бывшей советской республики и лишив ее будущего.

Ранее палата представителей конгресса приняла законопроект о дополнительной помощи Украине почти на 61 миллиард долларов. Инициативу поддержали 311 конгрессменов, еще 112 высказались против. Также на внеплановой субботней сессии принял законопроект о конфискации активов России в пользу Украины.

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