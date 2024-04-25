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20:10, 25 апреля 2024Наука и техника

Полковник рассказал о работе «защитного купола» над Запорожьем

Полковник Матвийчук: «защитный купол» России охраняет наиболее опасные объекты

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

«Защитный купол» над подконтрольной России частью Запорожской области должен защищать наиболее опасные объекты от беспилотников и других объектов. Об этом «Ленте.ру» рассказал военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук.

«Самую большую опасность, конечно, представляют реактивные снаряды, которые бьют по Запорожской атомной электростанции (АЭС), — сказал Матвийчук. — Думаю, что "защитный купол" — это такое соединение физического купола с элементами радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Где-то идут сетки, улавливающие различные объекты, идет также и силовое поле, мешающее беспилотникам выполнять свои задачи, система радиоподавления для корректируемых боеприпасов».

Полковник также допустил, что подобной защитой обеспечены и другие важные и потенциально опасные объекты. Он уточнил, что речь не идет об аналоге «Железного купола» как у Израиля.

«У Израиля это большое количество ракет, которые взлетают и уничтожают объекты противника. А здесь — система комплексного контроля за небом», — объяснил военный.

Ранее в Минобороны сообщили, что зенитные ракетные системы С-300 и другие комплексы противовоздушной обороны (ПВО) группировки войск «Днепр» создали защитный купол в небе над подконтрольной России части Запорожской области.

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