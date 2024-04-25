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16:35, 25 апреля 2024Наука и техника

В Минобороны рассказали о «защитном куполе» над Запорожьем

Минобороны: С-300 и другие комплексы создают купол ПВО над Запорожьем

Фото: РИА Новости

Зенитные ракетные системы С-300 и другие комплексы противовоздушной обороны (ПВО) группировки войск «Днепр» создали защитный купол в небе над подконтрольной России части Запорожской области. Об этом рассказали в Минобороны, передает ТАСС.

Отмечается, что подразделения ПВО обеспечивают защиту объектов в различных условиях, включая интенсивное радиоэлектронное и огневое воздействие противника. Для поражения воздушных целей также используют высокомобильные комплексы «Бук-М2», позволяющие поражать самолеты, вертолеты, крылатые ракеты, управляемые авиабомбы и другие цели.

«Под нашим надзором никто не пройдет область (...), ни одна ракета, ни один самолет не пройдет, в принципе. HIMARS сбивал. Ракету мы сбивали на дальности, что ли, 70 километров. (...) До этого мой коллега сбивал два самолета, за что получил орден Мужества», — приводит ведомство слова военнослужащего подразделения ПВО. Он добавил, что для борьбы с дронами используют различные комплексы с меньшими ракетами, включая системы «Панцирь».

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