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13:35, 23 апреля 2024Наука и техника

Российская армия впервые получит системы С-500

Министр Шойгу: в 2024 году ВС России впервые получат системы ПВО С-500
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ / ТАСС

В 2024 году Вооруженные силы (ВС) России впервые получат системы противовоздушной обороны (ПВО) С-500 в двух модификациях — зенитные ракетные комплексы дальнего действия и комплексы противоракетной обороны (ПРО), заявил министр обороны России Сергей Шойгу. Об этом сообщает ТАСС.

Кроме того, в указанный срок российская армия получит системы ПВО С-400, С-300В4, «Бук-М3» и «Тор-М2У», а также радиолокационную станцию (РЛС) нового поколения.

По его словам, в настоящее время доля современных образцов вооружений в войсках ПВО и ПРО достигла 82 процентов. «В ближайшие два года этот показатель нужно увеличить до 85 процентов», — сказал Шойгу на заседании коллегии министерства.

Ранее Шойгу в ходе визита на предприятие оборонно-промышленного комплекса в Омской области заявил о необходимости организации дополнительных поставок систем защиты танков в зону СВО.

ЖЗЛ
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      Иван Потапов
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