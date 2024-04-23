Российская армия впервые получит системы С-500

Министр Шойгу: в 2024 году ВС России впервые получат системы ПВО С-500

В 2024 году Вооруженные силы (ВС) России впервые получат системы противовоздушной обороны (ПВО) С-500 в двух модификациях — зенитные ракетные комплексы дальнего действия и комплексы противоракетной обороны (ПРО), заявил министр обороны России Сергей Шойгу. Об этом сообщает ТАСС.

Кроме того, в указанный срок российская армия получит системы ПВО С-400, С-300В4, «Бук-М3» и «Тор-М2У», а также радиолокационную станцию (РЛС) нового поколения.

По его словам, в настоящее время доля современных образцов вооружений в войсках ПВО и ПРО достигла 82 процентов. «В ближайшие два года этот показатель нужно увеличить до 85 процентов», — сказал Шойгу на заседании коллегии министерства.

Ранее Шойгу в ходе визита на предприятие оборонно-промышленного комплекса в Омской области заявил о необходимости организации дополнительных поставок систем защиты танков в зону СВО.