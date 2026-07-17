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18:27, 17 июля 2026Россия

Российские войска ударили по Одессе

Минобороны: ВС России ударили по резервуарам с ГСМ в порту Одессы
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Kostiantyn Liberov / Libkos / Getty Images

Российские военнослужащие нанесли удар по Одессе. Об этом сообщается в Telegram-канале Минобороны РФ.

Речь идет о государственном предприятии «Морской торговый порт "Одесса"», — уточнили в министерстве.

ВС России при помощи высокоточного оружия воздушного базирования нанесли поражение резервуарам с горюче-смазочными материалами (ГСМ), которые предназначались для обеспечения украинских войск.

Ранее стало известно, что в ночь на 17 июля дежурные системы ПВО сбили 243 дрона Вооруженных сил Украины. Налеты совершались в период с 20:00 16 июля до 8:00 17 июля по территориям 12 российских регионов.

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