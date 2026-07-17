Официальный курс евро вплотную приблизился к 90 рублям

Официальный курс евро вырос до 89,89 рубля

Банк России поднял официальные курсы американской и европейской валют к российской, свидетельствуют данные регулятора.

Курс евро, поднимавшийся 17 июля на Форексе до 90,3 рубля, ЦБ повысил на 67 копеек, до 89,89 рубля. Доллар вырос на 8 копеек, до 78,39 рубля.

На уходящей неделе рубль потерял примерно два процента от стоимости, но в пятницу немного «отскочил» на фоне возможных продаж валюты экспортерами по более привлекательному курсу и росту цен на нефть, пишет Reuters.

При этом, например, к доллару российская валюта опускалась несколько дней назад и до 80 рублей, но затем на фоне динамики сырьевых рынков (с начала недели нефть подорожала более чем на 14 процентов, а с начала июля — на 19 процентов, до 87 долларов за баррель) вернулась к колебаниям в пределах 76-78,5 рубля.