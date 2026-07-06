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13:48, 6 июля 2026Экономика

Курс доллара на Forex превысил 80 рублей

Курс доллара на Forex превысил отметку 80 рублей впервые с 3 апреля
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)
СюжетКурс доллара:

Фото: Elena Mayorova / Globallookpress.com

В ходе торгов на рынке Forex в понедельник, 6 июля, курс доллара временно превышал 80 рублей, что случилось впервые с 3 апреля. Данные доступны на портале Investing.

На максимуме курс доходил до 80,375 рубля. По состоянию на 12:55 по московскому времени американская валюта торгуется по 77,75 рубля. Курс евро поднимался до 89,547 рубля, а курс юаня на Мосбирже доходил до 11,558 рубля. Показатели по обеим валютам — ниже, чем наблюдались в середине прошлой недели.

Со вторника, 7 июля, Банк России сократит покупку валюты на рынке с 9,32 миллиарда рублей до 4,82 миллиарда, то есть почти в два раза, вернув ее на уровень июня. Такое изменение частично поддержит рубль за счет сокращения спроса на валюту, однако сама по себе тенденция не связана с действиями ЦБ.

Курс рубля снижается с середины июня, что связано с падением нефтяных котировок на фоне возвращения движения судов через Ормузский пролив. По итогам месяца средняя стоимость основного российского экспортного сорта нефти Urals, рассчитываемая в целях налогообложения (выше реальной стоимости), составила 63,52 доллара за баррель, что на четверть ниже, чем в мае. Такая динамика сокращает приток валюты в Россию.

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