Главу Гагаузии Гуцул досмотрели в аэропорту Кишинева после возвращения из Москвы

Главу Гагаузии Евгению Гуцул тщательно досмотрели в аэропорту Кишинева, куда она прибыла из Москвы. Об этом политик сообщила в беседе с ТАСС.

По ее словам, правоохранители задержали ее советников, прибывших в столицу Молдавии в составе делегации.

Ранее Гуцул заявила, что молдавские политические силы, находящиеся в оппозиции и настроенные дружественно по отношению к России, испытывают серьезное давление со стороны правительства страны. Так, Гагаузию называют «ретроградами, которые цепляются за прошлое» .

По словам политолога, кандидата политических наук Станислава Бышока, обострение отношений Кишинева и Гагаузии происходит регулярно на протяжении многих лет. Он отметил, что гагаузы считают, что их автономия пострадает, если изменится статус Молдавии — от нейтрального государства она перейдет в НАТО, Европейский союз.