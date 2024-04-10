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17:28, 10 апреля 2024Бывший СССР

Обострение отношений Кишинева и Гагаузии объяснили

Политолог Бышок: обострение отношений Кишинева и Гагаузии происходит регулярно

Фото: Глеб Гаранич / Reuters

Обострение отношений Кишинева и Гагаузии происходит регулярно на протяжении многих лет, утверждает политолог, кандидат политических наук Станислав Бышок. В разговоре с «Лентой.ру» он объяснил суть разногласий между республикой и автономией.

Само по себе противостояние на риторическом уровне последние лет десять то разжигается, то затухает. Это не то что в последние недели или месяцы произошло. Это такой вялотекущий конфликт, и при мудрости сторон он может быть таким еще сто лет. Опять же, учитывая, что в Гагаузии нет ни российского военного контингента, ни каких-то собственных вооруженных сил, здесь ситуация более спокойная, чем между Приднестровьем и Молдавией

Станислав Бышокполитолог

«Гагаузия формально входит в состав [Молдавии], там никогда не было никаких боестолкновений, никакой гражданской войны. Тем не менее гагаузы считают, что их автономия пострадает, если изменится статус Молдавии — от нейтрального государства она перейдет в НАТО, Европейский союз. Один из путей вхождения Молдавии в ЕС рассматривается как объединение с Румынией. Румыния как часть ЕС и НАТО расширяется за счет Молдавии, и Молдавия де-факто становится участником этого всего. А в Гагаузии считают, что такое изменение статуса изменит их статус в худшую сторону», — отметил политолог.

По его словам, в самой Молдавии тоже достаточно разные взгляды на вхождение в ЕС через объединение с соседней страной. Молодое поколение поддерживает стремление сблизиться с Западом. В то же время те, кто старше, считают, что страна должна сохранить независимость.

Глава Гагаузии Евгения Гуцул заявила, что регион обратится за помощью ко всем, включая Россию, если Молдавия введет войска на территорию автономии в ответ на объявление независимости. При этом она надеется, что до такого развитие событий не дойдет. Политик считает, что жители Молдавии не хотят вступать в Евросоюз, и республике не нужны военные блоки, в том числе НАТО.

5 апреля Гуцул заявила, что Гагаузия объявит о независимости, если Молдавия станет частью с Румынией. Так она отреагировала на одобрение премьер-министром республики Марчелом Чолаку идеи объединить два государства.

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