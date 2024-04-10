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06:04, 10 апреля 2024Бывший СССР

Гагаузия раскрыла план действий при вводе войск Кишинева в регион

Гуцул: Гагаузия обратится к России при вводе войск Кишинева в регион
Евгения Гуцул

Евгения Гуцул. Фото: Дмитрий Осматеско / Sputnik / РИА Новости

Глава Гагаузии Евгения Гуцул рассказала, какие действия предпримет регион, если Молдавия отреагирует на объявление независимости Гагаузской автономии вводом войск. Ее слова приводит РИА Новости.

Гуцул выразила надежду, что Кишинев не станет прибегать к вводу войск в регион. В противном случае Гагаузия обратится за помощью к России.

«Я надеюсь на здравый смысл наших властей. Но если до этого дойдет, то мы будем обращаться во все страны, конечно, включая Российскую Федерацию», — отметила она.

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      Марина Совина
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