Дрессировщик львов стал основателем цирковой династии и поделился опытом

Дрессировщик львов Владислав Гончаров стал основателем цирковой династии

Заслуженный артист России дрессировщик львов Владислав Гончаров стал основателем цирковой династии и поделился опытом. Соответствующее интервью публикует «Российская газета».

Мужчина рассказал, что его жена Милена — воздушная гимнастка, которая работает под куполом цирка без страховки. В то же время 19-летний сын Тимур — воздушный гимнаст, акробат, а также участник номеров со львами, а 12-летняя дочь Илона — акробат на роликах.

По словам супругов, первых двух львов, котором было 18 дней, они приобрели в зоопарке. Собеседники издания пояснили, что лев, выращенный в неволе, чьи родители, бабушки и дедушки также жили не на свободе, поддается дрессуре.

«Самое запоминающееся ощущение — когда впервые оказался с ними в клетке на манеже. Понимаю, что от зрительного зала отделяет эта клетка и в случае чего меня никто спасти не успеет. И двадцать пять лет чувствую себя в такие моменты как зверь в клетке, как один из них», — признался Гончаров.

Кроме того, семья уточнила, что их 12-летняя дочь тоже выходит на манеж, совмещая выступления со школьными занятиями.

«Дети у нас выросли в цирке. Когда Тимур был совсем крошечный, мы жили в гримерке — больше негде было. И я, чтобы муж подольше поспал (ему же вечером с хищниками работать), уносила сына на манеж», — рассказала Милена.

Вдобавок собеседники издания подчеркнули, что их сын вошел в клетку, когда ему было три года.

Главное — мотивировать. В наше время много юных, которые не желают трудиться. А мои с пеленок работают и хотят работать. Они понимают: чем больше вкалываешь, тем выше благосостояние. Но дело не только в деньгах. Мы — артисты Владислав Гончаров дрессировщик

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