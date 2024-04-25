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20:21, 25 апреля 2024Моя страна

В российский город на самолете доставили 11 экзотических животных

В Екатеринбург на самолете привезли 11 пальмовых грифов

Фото: Craig Lovell / Globallookpress.com

В российский город на самолете доставили экзотических животных. Об этом сообщают «Ведомости Урал».

Известно, что 11 пальмовых грифов (вид хищных птиц — прим. «Ленту.ру») из Армении привезли в аэропорт Кольцово, расположенный в Екатеринбурге. На борту воздушного судна в багажном месте находились специальные клетки с птицами, для которых создали комфортные условия во время трехчасового полета. Так, в самолете поддерживалась температура около плюс 23 градусов Цельсия.

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Отмечается, что документы, которые сопровождали перевозку, подтверждают необходимый ветеринарный осмотр грифов. После приземления пассажиров доставили в питомник диких птиц в Екатеринбурге.

«Прилет пальмовых грифов стал важным событием для нашего питомника. Мы готовимся к их приему уже длительное время и надеемся, что они станут почетными обитателями нашего региона», — высказался сотрудник питомника.

Ранее в апреле стало известно, что крупный остров в России заселят тиграми. Переселенцев будет пятеро: два самца и три самки. Это будут тигры, которых нельзя выпустить в дикую природу по состоянию здоровья.

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      Екатерина Ештокина
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