В российский город на самолете доставили 11 экзотических животных

В Екатеринбург на самолете привезли 11 пальмовых грифов

В российский город на самолете доставили экзотических животных. Об этом сообщают «Ведомости Урал».

Известно, что 11 пальмовых грифов (вид хищных птиц — прим. «Ленту.ру») из Армении привезли в аэропорт Кольцово, расположенный в Екатеринбурге. На борту воздушного судна в багажном месте находились специальные клетки с птицами, для которых создали комфортные условия во время трехчасового полета. Так, в самолете поддерживалась температура около плюс 23 градусов Цельсия.

Отмечается, что документы, которые сопровождали перевозку, подтверждают необходимый ветеринарный осмотр грифов. После приземления пассажиров доставили в питомник диких птиц в Екатеринбурге.

«Прилет пальмовых грифов стал важным событием для нашего питомника. Мы готовимся к их приему уже длительное время и надеемся, что они станут почетными обитателями нашего региона», — высказался сотрудник питомника.

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