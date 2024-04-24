Крупный остров в России заселят тиграми

На острове Русский во Владивостоке поселят пять амурских тигров

Крупный остров Русский, расположенный в километре от Владивостока в Японском море, станет домом для амурских тигров, занесенных в Красную книгу России. Об этом сообщает VL.ru.

Переселенцев будет пятеро: два самца и три самки. Это будут тигры, которых нельзя выпустить в дикую природу по состоянию здоровья. Конкретных особей выберет Московский зоопарк. «Это будут животные из других зоопарков, либо травмированные тигры, изъятые из природы», — говорится в сообщении. Конкретных особей выберет Московский зоопарк, руководящий программой сохранения тигров в неволе.

Хищников поселят в сафари-парке на берегу бухты Новик. На полуострове Саперном возле мыса Тупой уже возвели административное здание, в этом году будет построены парковка, ветеринарный блок, а также вольеры для животных. Планируется, что большие кошки заедут в свой новый дом в 2025 году. Тогда же предполагается поместить туда пятнистых оленей, самки изюбря и косуль.

Главной особенностью парка станет вольер, который захватит часть побережья. Это означает, что заповедник станет единственным в мире, где тигры смогут свободно гулять на берегу моря. Кроме того, в одном из вольеров планируется возвести стеклянный туннель, в котором посетители смогут гулять и наблюдать за жизнью амурских тигров.

Ранее сообщалось, что на Сахалине развернули операцию по спасению раненого сивуча. Морское животное зацепилось за торчащую арматуру на волноломе и повисло вниз головой.