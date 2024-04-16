Спасение повисшего на арматуре в России редкого животного попало на видео

В Невельске спасли раненого сивуча, зацепившегося за арматуру

На Сахалине развернули операцию по спасению раненого сивуча. Морское животное зацепилось за торчащую арматуру на волноломе и повисло вниз головой. Видео с места происшествия опубликовал местный фотограф Сергей Любаченко в Telegram.

Первым пострадавшего сивуча увидел научный сотрудник Камчатского государственного университета имени Беринга Егор Васюков во время наблюдений в Невельске. О том, что морское животное долгое время висит вниз головой, ученый сообщил в субботу, 13 апреля. Данные о раненом звере позже подтвердили фотографии. По кадрам стало ясно, что тюленю необходимо как можно быстрее оказать помощь.

Волонтеры оперативно организовали спасательную операцию. Найти лодку, готовую подойти близко в волнолому, помог Поисково-спасательный отряд имени Полякова регионального МЧС. Когда специалисты прибыли к месту происшествия, уровень воды поднялся и вытолкнул сивуча. Сильно травмированный тюлень смог забраться на волнолом. Спасатели оставили его с сородичами.

Специалисты занялись торчащей арматурой, которая представляла опасность для других животных. Волонтеры срезали все длинные штыри на участке, где пострадал сивуч. Однако полную очистку волнолома можно будет провести после того, как тюлени покинут брекватер. Любаченко отметил, что ранее штыри уже срезали, однако море постоянно разрушает камень и обнажает арматуру.