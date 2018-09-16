Мир
 
Последние новости
Финский президент признался в отсутствии страха перед Россией
Умер актер из «Секретных материалов»
В Грузии подсчитали планируемый доход от экспорта марихуаны
Infinity насмерть сбил 79-летнюю пенсионерку перед супермаркетом
Верзилова впервые после госпитализации сняли на видео
Украинец сбросил с 13 этажа пакет со взрывчаткой перед обыском полиции
Россиянин выиграл главный бой турнира UFC в Москве
Земфира потребовала раздавить катком совместную пластинку с Чуриковой
В США прокомментировали интервью «отравителей» Скрипалей
Новости партнеров

Трамп предсказал падение рейтинга из-за России

Перейти в «Мою Ленту»

Американский президент Дональд Трамп предположил, на сколько пунктов упал его рейтинг накануне промежуточных выборов из-за «российского дела». Об этом он написал в аккаунте Twitter.

«В то время как мой (наш) рейтинг хорош из-за лучшей за всю историю экономики, если бы не сфальсифицированная российская охота на ведьм, показатели были бы на 25 пунктов выше!» — написал глава государства. Он добавил, что спецпрокурор Роберт Мюллер и «17 разгневанных демократов» используют расследование по «российскому делу», чтобы навредить республиканцам на промежуточных выборах.

По данным сайта FiveThirtyEight, деятельность Трампа одобряют 39,9 процентов американцев, в то время как не доверяют политику 53,7 процентов населения США. Рейтинг одобрения на данном этапе первого президентского срока ниже, чем у других президентов, начиная с Гарри Трумана, отмечает издание.

С 2017 года дело о якобы российском вмешательстве в американские выборы в 2016 году расследует спецпрокурор Роберт Мюллер. Перед ним поставлена задача выяснить, был ли сговор между штабом Трампа и Россией. Кремль и Белый дом отвергают все обвинения.

12 сентября стало известно, что Трамп планирует подписать указ об ответственности за вмешательство в американские выборы. Санкции коснутся лиц, компаний и стран, обвиняемых в попытке повлиять на выборы с помощью кибератак или других средств. В июле американский лидер предупреждал, что Москва предпримет попытки вмешаться в промежуточные выборы, которые пройдут в США в ноябре.

Россию неоднократно обвиняли во вмешательстве в выборы президента США с помощью хакеров. В июне спецслужбы выдвинули заочные обвинение 12 российским разведчикам. По данным спецслужб США, российская разведка использовала две хакерские группировки для взлома серверов Демократической партии.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайтесь!
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Трамп нашел способ защититься от «российского вмешательства»
Трамп придумал новые санкции
Трампа заподозрили в желании скрыть подробности российского вмешательства
Россия обвинила спецслужбы США в утечке данных о деньгах посольства
Трамп обвинил спецпрокурора по России в конфликте интересов
Другие материалы рубрики
Мир00:0312 сентября

Красный дед

Зачем Ким Ир Сена забрали в Советский Союз, а потом вернули обратно
20:1015 сентября

В США прокомментировали интервью «отравителей» Скрипалей

13:1515 сентября

Стало известно о приватной встрече Путина c премьером Японии

20:5715 сентября

Названы самые цивилизованные страны

Мир00:02 2 августа

Черная заря

Самая страшная война современности продолжается до сих пор. О ней все забыли
11:1315 сентября

Бельгия выдала финансировавшего ИГ россиянина

18:3513 сентября

Испания избавится от останков диктатора-фашиста

16:0015 сентября

США назвали поставки летального оружия Киеву обычным бизнесом

Мир00:0117 августа

Опасный пассажир

Он угнал самолет, получил выкуп и исчез в небесах. Его выдали тайные шифры
14:4613 сентября

Великобритания отреагировала на интервью подозреваемых в отравлении Скрипалей

09:4915 сентября

Названа главная угроза для Европы

13:5614 сентября

Во Франции водитель въехал в толпу с криком «Аллаху акбар»

Россия
Смутное время
В России можно возродить не только дуэли, но доносы и ссылку в Сибирь
Российский регион объявил тендер на «фабрику троллей»
Боли патриотов
Российские больницы хотят лишить зарубежной техники. Выживут ли пациенты?
Определено главное препятствие для счастья россиян
Верзилов очнулся
«Скоро на улицу будет опасно выходить»
Как в России приняли закон, который позволил сажать всех. Пьеса в трех чтениях
Россия проигнорирует требования США об инспекциях по химоружию
Все материалы
Мир
«Шпиль поехали посмотреть»
 
В США прокомментировали интервью «отравителей» Скрипалей
Названы самые цивилизованные страны
Бельгия выдала финансировавшего ИГ россиянина
США назвали поставки летального оружия Киеву обычным бизнесом
Красный дед
Зачем Ким Ир Сена забрали в Советский Союз, а потом вернули обратно
Названа главная угроза для Европы
Все материалы
Бывший СССР
Никол Пашинян«Я только с русскими помирился! Поймаем его, опозоримся»
В Армении передумали сажать врагов режима. Дружба с Россией оказалась важнее
Сетевой батальон
В Эстонии появились кибервойска. Как и с кем они будут воевать?
Задержанный по делу об убийстве Захарченко оказался агентом СБУ
Украинский министр рассказал об экзистенциальном конфликте с Россией
В Киеве избили рассматривающего дело о преступлениях на Майдане судью
В убийстве Захарченко нашли след западных спецслужб
Порошенко посчитал победой Украины отказ от российского экспорта
Все материалы
Экономика
Нахлебались
Россияне умирают от питьевой воды. На ее очистку нужны миллиарды
Новый Восточный
Во Владивостоке начал работу ВЭФ-2018
Банк России подсчитал плюсы повышения пенсионного возраста
Раскрыты детали плана борьбы с ростом цен на бензин
Китай бросил все силы на торговую войну
«Звезда» стала единственным исполнителем строительства ледоколов «Лидер»
Китай присоединился к антироссийским санкциям
Все материалы
Силовые структуры
«Сломить и унизить»
Тюремщик организовал карательный отряд из заключенных и держал в страхе всю зону
«Зона никого не отпускает»
Надзиратель — о тайной жизни колонии, пытках и нравах ее обитателей
Доля воровская
Воры в законе: кто они? Спецпроект «Ленты.ру»
В Дагестане ликвидировали трех боевиков
Россиянин на спор прострелил себе ногу
Двух сестер Хачатурян признали вменяемыми
В Петербурге объявился охотящийся на проституток подражатель Синей Бороды
Все материалы
Наука и техника
Последний крестцовый поход
Самая сексуальная героиня видеоигр снова спасает мир: Shadow of the Tomb Raider
Новое золото
Что показала Apple на главной презентации года
Выворачивай карманы
Apple показала iPhone Xs и другие новинки. Они очень дорогие
В России появятся беспилотные боевые вертолеты
В появлении урагана «Флоренс» обвинили людей
Раскрыты странные свойства «ядерных макарон»
В Англии нашли следы исчезнувшего континента
Все материалы
Спорт
«Мы пришли в Россию надолго»
UFC взорвал Москву. Тысячи зрителей не пожалели
Россиянин выиграл главный бой турнира UFC в Москве
Российский боец UFC завершит карьеру из-за отсутствия визы США
«Хочешь облизать мне пальцы ног?»
Звезды UFC собрались в Москве. Их ждет беспощадная битва
Поляк «задушил» вернувшегося в UFC россиянина
Белорусский боец UFC вышел на бой под гимн СССР
«Могу драться где угодно»
44-летний боец судится с UFC. Он приехал в Москву, чтобы вырубить россиянина
Все материалы
Культура
«Паттинсон — абсолютно бесстрашный актер»
Кто снял самый смешной вестерн года
«Это результат цензуры, больше ничего»
Главный российский художник научился выживать при тоталитаризме. Но уехал в США
Ариана Гранде прокомментировала смерть Мака Миллера
Элджей отменил концерт в Дагестане
Названа причина смерти Михаила Асафова
Джамшут из ситкома «Наша Russia» стал бомжом и сделал ремонт приютившей его даме
Угрожавшего расправой из-за концертов Крида дагестанца задержали
Все материалы
Интернет и СМИ
«Посылка в Америку из России от Вована»
Американцы слушают российскую музыку и едят шашлык. Русские на них зарабатывают
Ведущую прогноза погоды «утопили» в прямом эфире
Найден способ взломать любой компьютер в мире
Честный ответ школьника в домашнем задании покорил пользователей сети
Гони деньги и молчи
Два русских хакера воруют у российских банков миллионы. На очереди весь мир
Киселев разразился колонкой об «отвратительной мерзости» Киркорова и Баскова
Карты Google «расчленили» целующихся влюбленных
Все материалы
Ценности
Грязное яблоко
Пикачу, БДСМ и обрезки: что творилось на подиумах Нью-Йорка
Лиля БрикНовые богини
Самые сексуальные, богатые и опасные женщины эпохи гангстеров и джаза
Полные нули
Они одевались как колхозники и занимали первый ряд на модных показах
Директор пригрозил школьницам домогательствами и попросил переодеться
У модели начались роды прямо во время показа
Модель напомнила миру о популярном в 90-х аксессуаре
Ким Кардашьян разделась вслед за Пэрис Хилтон и опозорилась
Все материалы
Путешествия
Такая сильная любовь
На что готовы африканские женщины и дети ради свадьбы
Гоночная столица
Почему Сочи — лучшее место для организации Гран При России Формулы-1.
Солсберийский соборВ гости к Скрипалю
Что делать в Солсбери, если вы не отравитель
Москвичам предложили бесплатную корейскую еду
Самолет с пассажирами сел в Астане и загорелся
Названа самая популярная примета российских туристов
Тело россиянки 30 лет пролежало на Эльбрусе
Все материалы
Из жизни
Война внутри
В их машинах грязь, разруха и вонь. Этого никто не хочет замечать
Астрономов заподозрили в утаивании данных о грядущей катастрофе
Нашпигованную иглами клубнику подбросили в австралийские магазины
Американец в шутку подарил дочери лотерейный билет и обеспечил ее на всю жизнь
Мужчина прожил четверть века с инструментом в животе
Пекарь полюбил сладкое и дожил до ста лет
Уж лучше волком
Он вырос среди зверей. Возвращение к людям принесло ему только боль
Все материалы
Портсигар в руле
Забытые технологии: опция для автомобилей, делавшая курение за рулем чуть менее опасным
Тупак и его колеса
Знаменитого рэпера Тупака Шакура убили ровно 22 года назад — на чем он ездил?
Неудавшаяся замена Гелендвагена
Чем был и чем стал Mercedes GLE — первый в мире премиальный кроссовер
Что ты такое?
Если бы Lamborghini был автобусом — минивэн для рок-звезд за 200 000 долларов
Раскрыта внешность электричеcкого кроссовера BMW iNEXT
Самый доступный Mercedes-AMG: первые изображения
Марка DS представила компактный кроссовер 3 Crossback
Все материалы
Дом
Съем без правил
Он бросил работу в Apple и стал гениальным фотографом
Ноль без палочки
Что на самом деле означают цифры на дверях квартир
Золотые стены
Зачем россияне вкладывают последние деньги в жилье
Раскрыта стоимость самой дешевой съемной квартиры Москвы
Обозначен предел стоимости жилья на главном курорте Крыма
Получить ипотеку станет сложнее
Состоятельные россияне начали массово влезать в долги из-за жилья
Все материалы