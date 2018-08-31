Россия обвинила спецслужбы США в утечке данных о деньгах посольства

Американские спецслужбы виноваты в утечке данных о банковских операциях посольства России в Вашингтоне. Об этом заявила в пятницу, 31 августа, официальный представитель российского МИД Мария Захарова, передает ТАСС.

«Опять сталкиваемся с ситуацией, когда представители американских СМИ получают конфиденциальную информацию о финансовых операциях наших сотрудников, очевидно, не без прямой поддержки спецслужб США», — заявила дипломат, комментируя публикацию BuzzFeed. Она отметила, что таким образом Вашингтон нарушает банковскую тайну и разглашает персональные данные.

По словам Захаровой, материалы распространяются, чтобы вписать «конспирологические теории вокруг рутинных переводов» в обвинения о вмешательстве России в американские выборы. Она указала, что посольство лишь перечисляло зарплаты и средства возвращающимся на родину сотрудникам.

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В МИД добавили, что Вашингтон не способен обеспечить нормальные условия для работы дипредставительств и системно не соблюдает Венскую конвенцию о дипломатических сношениях. Москва также потребовала от США прекратить нарушать собственное законодательство, остановить распространение конфиденциальной информации и привлечь виновных к ответственности.

Ранее издание BuzzFeed написало, что среди переводов российского посольства аналитики выявили подозрительные. По его данным, первая транзакция была совершена через 10 дней после президентских выборов 2016-го. Перевод 120 тысяч долларов предназначался тогдашнему послу России в США Сергею Кисляку. Отмечалось, что сумма вдвое превышала любой платеж за два последних года.

Второй платеж был через неделю после инаугурации Дональда Трампа. Тогда представители посольства пытались снять 150 тысяч долларов наличными. Им в такой операции без предоставления дополнительных данных отказали.

Россию неоднократно обвиняли во вмешательстве в выборы президента США с помощью хакеров. Американские журналисты и чиновники утверждали, что они якобы похитили корреспонденцию демократов, позже опубликованную в сети, а также пытались проникнуть в электронную систему подсчета голосов. Москва подобные обвинения отрицает.

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