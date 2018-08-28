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Лавров назвал американскую демократию «карточным домиком»

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Сергей Лавров

Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал американскую демократию «карточным домиком». Такое заявление он сделал в интервью словацкой газете «Правда», опубликованном на сайте российского МИД.

«Неужели кто-то всерьез верит, что ресторатор из России (российский миллиардер Евгений Пригожин, которого считают причастным к вмешательству в американские выборы — прим. «Ленты.ру»), размещая какие-то посты в социальных сетях, может повлиять на выборы в такой мощной державе, как Соединенные Штаты», — сказал он.

По словам министра, такое предположение «выставляет на посмешище всю политическую систему США, представляя демократию там в виде "карточного домика"».

Дипломат сравнил Пригожина с американским финансистом Джорджем Соросом, подчеркнув, что американский истеблишмент, как и российский, не располагает информацией о том, чем занимаются бизнесмены. «Попробуйте спросить Госдепартамент и в ответ услышите: это, мол, его [Сороса] личное дело, а американские власти к этому отношения не имеют», — отметил Лавров.

Он заявил, что Москва никогда не вмешивается в дела других государств, и добавил, что Кремль неоднократно предлагал Белому дому создать двустороннюю рабочую группу по кибербезопасности. Однако Вашингтон российскую инициативу не поддерживает.

Россию неоднократно обвиняли во вмешательстве в выборы президента США, Москва все обвинения отрицает. 13 июля американские спецслужбы предъявили заочные обвинения во вмешательстве в выборы 12 российским сотрудникам военной разведки (Главного управления Генштаба ВС России, более известного как ГРУ). По данным спецслужб США, российская сторона использовала две хакерские группировки — Fancy Bear и Cozy Bear — для взлома серверов Демократической партии.

Сорос — один из самых богатых людей планеты. Forbes оценивает его состояние в 23 миллиарда долларов.У инвестора неоднозначная мировая репутация. Его часто называют биржевым спекулянтом, а также критикуют за попытку влиять на политику иностранных государств. В сентябре петиция на сайте Белого дома в пользу того, чтобы признать Сороса террористом, набрала более 100 тысяч подписей.

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