Хакеров из ГРУ заподозрили в слежке за святыми отцами

Российские хакеры-разведчики, которым в США заочно предъявили обвинения, пытались получить доступ к частной переписке высокопоставленных священнослужителей. Об этом пишет агентство Associated Press по результатам собственного расследования.

По его данным, среди целей был в том числе патриарх Константинопольский Варфоломей I. Именно у него есть право даровать автокефалию православной церкви на Украине, которая активно этого добивается. Позиция РПЦ в этом вопросе неизменна: в России считают Киевский патриархат явлением раскола и по-прежнему видят УПЦ только в составе Московского патриархата.

Как отмечается в сообщении агентства, российские спецслужбы в последние годы пытались помочь РПЦ, поскольку внезапное отделение вызовет небывалый раскол. Для этого агенты, в частности, рассылали фишингтовые письма окружению патриарха Варфоломея: сам он не использует электронную почту. Российская церковь свою причастность к подобным действиям отрицает.

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AP также сообщает, что деятельность хакеров православными священнослужителями не ограничивалась. Слежку вели также за католиками, мусульманами и евреями, в том числе на территории Украины и США. При этом особое внимание уделялось протестантам, поскольку бытует мнение, что они связаны с американским истеблишментом.

Агентство указывает, что попытки взлома почтовых ящиков активнее всего велись в 2015-2016 годах и продолжались в 2017-м. Среди последних примеров было письмо, присланное в октябре прошлого года десятку православных деятелей якобы от лица только назначенного представителя Константинопольской православной церкви. В нем содержался файл с «предложениями о том, как наладить отношения с общественностью и прессой», на самом деле устанавливавший на компьютер вредоносную программу.

Россию неоднократно обвиняли во вмешательстве в выборы президента США, но Москва все обвинения отрицает. 13 июля американские спецслужбы предъявили заочные обвинения во вмешательстве в выборы 12 российским сотрудникам военной разведки (Главного управления Генштаба ВС России, более известного как ГРУ). По данным спецслужб США, российская сторона использовала две хакерские группировки — Fancy Bear и Cozy Bear — для взлома серверов Демократической партии.

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