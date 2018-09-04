Мир
 
Последние новости
Россия обвинила Google во вмешательстве в выборы
Консультировавшего женщин о нижнем белье священника наказали
Тюремщик ножом пригвоздил заключенного к кухонному столу
Август в Москве стал самым солнечным с начала века 
Новичок «Зенита» стал самым высокооплачиваемым футболистом России
Спикер гордумы Тюмени отделался штрафом за ДТП с погибшими
Американец похудел вдвое на фастфуде
Обманутых дольщиков снова провели
Украина захотела вернуть Донбасс с помощью НАТО
В Крыму объявили эвакуацию детей из пораженного химикатами города
Новости партнеров

Трампа заподозрили в желании скрыть подробности российского вмешательства

Перейти в «Мою Ленту»
Дональд Трамп

Адвокат президента США Дональда Трампа Руди Джулиани заявил, что команда американского лидера может наложить запрет на
публикацию доклада специального прокурора Роберта Мюллера по результатам расследования дела о российском вмешательстве. Об этом он рассказал The New Yorker.

Финальный отчет должен быть представлен заместителю генерального прокурора Роду Розенстайну, который может раскрыть его содержание Сенату и сделать доступным широкой общественности. Однако, по словам Джулиани, в начале расследования юристы Трампа договорились со спецпрокурором о том, что администрация президента может наложить запрет на публикацию документа.

«Я уверен, он [Трамп] так и сделает», — сказал представитель американского лидера, добавив, что последнее слово будет за хозяином Белого дома.

Как отмечает издание, заключительный доклад спецпрокурора может стать началом политической борьбы за право Розенстайна опубликовать документ. В то же время Джулиани заявил, что команда Трампа готовит доклад-опровержение выводов Мюлера. По его словам, в нем уже около 40 страниц.

В апреле комитет по разведке палаты представителей Конгресса Соединенных Штатов рассекретил доклад о сотрудничестве Трампа с Россией во время президентских выборов в США. Согласно документу, доказательств того, что деловые отношения американского президента до начала кампании стали основой для связей с Россией во время самой президентской гонки, нет.

США неоднократно обвиняли Россию во вмешательстве в президентскую кампанию с целью помочь Трампу победить на выборах. Российские власти, как и сам Трамп, все обвинения отвергают.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайтесь!
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
How Rudy Giuliani Turned Into Trump’s Clown | The New Yorker
В США подсчитали затраты на расследование «российского вмешательства»
Обнародованы вопросы к Трампу о связях с Россией
Другие материалы рубрики
Мир00:01Сегодня

Синие киты

Китайцы вымирают от пьянства. Они превзошли даже Россию
12:39Сегодня

Умер бывший главный ядерщик Северной Кореи

18:55 3 сентября

Россия предрекла появление террористического альянса

09:41Сегодня

В Афганистане убили американского солдата

Мир00:0431 августа

«Сначала убьют ваших мужчин, а потом и вас»

Черные тигрицы воевали в джунглях и взрывались в толпе. А теперь сидят на кухнях
16:04 3 сентября

ЕС продлит санкции против россиян

08:01Сегодня

Япония направила протест России из-за мероприятий на Курилах в память о войне

06:04Сегодня

Американец пойдет под суд за охоту на привидений

Мир00:02 2 августа

Черная заря

Самая страшная война современности продолжается до сих пор. О ней все забыли
06:00 3 сентября

Китаец на радостях выпустил в парк змей и отправился за решетку

06:46Сегодня

Макрон пожаловался детям на сложность президентства в демократической стране

04:05Сегодня

Немецкие спецслужбы будут следить за ультраправой молодежью

Россия
«Мужчины очень тяжело переживают этот момент»
В России осуждают сексуальные отношения между пожилыми. Но они им необходимы
В Крыму объявили эвакуацию детей из пораженного химикатами города
«Люди стесняются сейчас даже свадьбы играть»
В Беслане много лет пытаются начать новую жизнь. Но не могут
Прояснил
Что Путин думает о пенсиях россиян: главное из выступления президента
Книжные магазины стали отказывать школьникам в Есенине, Маяковском и Бродском
Владимир Путин и лидеры стран АТР примут участие в пленарном заседании IV ВЭФ
Россияне с судимостью массово ринулись во власть
Все материалы
Мир
Синие киты
Китайцы вымирают от пьянства. Они превзошли даже Россию
Умер бывший главный ядерщик Северной Кореи
В Афганистане убили американского солдата
Трампа заподозрили в желании скрыть подробности российского вмешательства
Последний герой
Маккейна хоронит вся Америка. Его гроб понесет россиянин
«Сначала убьют ваших мужчин, а потом и вас»
Черные тигрицы воевали в джунглях и взрывались в толпе. А теперь сидят на кухнях
Япония направила протест России из-за мероприятий на Курилах в память о войне
Все материалы
Бывший СССР
Украина задержала российский танкер
Корабль рискует затонуть и отравить Днепр
Укромный уголок
В Литве работала секретная тюрьма ЦРУ. Почему власти это скрывают?
Русская Голгофа
100 лет назад австрийцы устроили геноцид русских на Западной Украине
Порошенко решил узаконить приветствие «Слава Украине» в армии
Украина захотела вернуть Донбасс с помощью НАТО
Определено будущее Договора о дружбе Украины с Россией
В Евросоюзе отреагировали на гибель Захарченко
Все материалы
Экономика
На автомате
Смогут ли будущие российские пенсионеры победить роботов
В России снизится число крупных энергоаварий
Илон МаскСела батарейка
Илон Маск тянет Tesla на дно. Не спасет даже марихуана
Виктор ВексельбергВсе средства хороши
Российский олигарх выбрал криминал для защиты своих интересов в США
Более 80 процентов российских бизнесменов захотели продать активы
Банки решили задобрить россиян рублем
Массовый вброс фальшивок в банкоматы лишил российские банки миллионов
Все материалы
Силовые структуры
«Меня стали звать Зверем»
Лучший карманник СССР был виртуозом краж и наводил ужас на врагов
Атомный бес
Советские военные шли на безумные опыты с радиацией. Люди до сих пор в опасности
Магнат в законе
Он стал овощным королем России. Его обвиняли в убийстве главного мафиози страны
Россиянина осудили за песню «Я русский»
В Москве ввели план «Перехват» для поимки вооруженных налетчиков
Вора в законе Папуну поймали в Киеве
Доля воровская
Воры в законе: кто они? Спецпроект «Ленты.ру»
Все материалы
Наука и техника
Дикая дивизия
Роботы-тележки, шляпы с экранами, китайские iPhone и другие новинки IFA 2018
Проклятые дни
Веселая жизнь и страшная смерть на потерянных снимках Второй мировой
Смертельная забава
Возрождение динозавров стало реальностью: Jurassic World Evolution
В России оправдались за отказ строить вертолетоносцы
Решена главная загадка эволюции
Опровергнута популярная гипотеза о жизни на других планетах
В США признали заметность F-35B
Все материалы
Спорт
«Иногда надо, чтобы тебе надрали задницу»
Ее называли новой Сереной Уильямс. Она ее превзошла
Подозреваемый в допинге российский биатлонист пожаловался на СБР
Шарапова вылетела с US Open и оправдалась
Британский футболист пошутил про арабов и пожалел
В российском биатлоне предложили ускорить уничтожение допинг-проб
Футболист сборной Италии объяснил переезд в Россию
Юный голкипер умер после столкновения с соперником
Все материалы
Культура
Думают о сексе — говорят о новостях
Когда все со всеми спят и жестоко убивают
Космос как сочувствие
Гослинг на Луне, Мексика в огне: Венеция-2018
Рай на шабаше
Ведьмы, Том Йорк и стена в «Суспирии» и резня от Майка Ли: Венеция-2018
Грудь Ники Минаж выскочила из лифчика перед 50-тысячной толпой
Земфира выпустила первую за пять лет песню
Иосиф броский
За что пытались убить Кобзона и что сгубило его на самом деле
Умер музыкант из Nick Cave and the Bad Seeds
Все материалы
Интернет и СМИ
Михаил Шуфутинский«Перевернул так, что руку в трех местах сломал»
День, когда весь интернет восславляет Шуфутинского, настал. Россияне в экстазе
Филиппинец устроил всему миру тест на внимательность и навлек на себя гнев толпы
Мобильные мошенники придумали оригинальный способ выуживать деньги
В сети принялись восхвалять необычную деталь на платье невесты
Утечка мужского «axe-эффекта» в США породила шутки о женских безумствах
В РПЦ раскритиковали наставников «Голоса» Шнурова и Басту за мат
«Идеальное утро» популярного блогера привело подписчиков в ярость
Все материалы
Ценности
Амелия ЭрхартРожденные бурей
Самые сексуальные, богатые и желанные женщины предвоенных лет
Лиля БрикНовые богини
Самые сексуальные, богатые и опасные женщины эпохи гангстеров и джаза
Красный дракон
Он мало спал, любил девственниц и не чистил зубы. Его звали Мао
Раскрыта судьба оголяющих щиколотки джинсов
Выбраны лучшие толстовки
В России бивни мамонта пустили на новый iPhone
Кейт Миддлтон оказалась привлекательнее Меган Маркл
Все материалы
Путешествия
Пожары в Португалии«Люди бросаются в океан, чтобы не сгореть»
Как москвички выживали в Португалии в сезон пожаров
В горах часто можно встретить стада овец, которые не дают проехать ни на каком транспорте«Привет, красавица! Пообщаемся?»
Чем заканчиваются свидания с незнакомцами на Кавказе
Adare Manor, Limerick, IrelandГотовьте деньги
Чем хороши лучшие отели и рестораны мира?
«Натали Турс» исключили из реестра туроператоров
Туристка свалилась с надувного банана в Египте и умерла
Названо самое выгодное время бронирования отелей
«Косивший» от армии мужчина полгода прожил в аэропорту
Все материалы
Из жизни
«Здесь никто никуда не спешит»
История россиянки о жизни в Вене
Пугающие видения
Ночной кошмар и сонный паралич наяву: август глазами обычных людей
Джон Майатт«В тюрьме меня звали Пикассо»
Он отсидел за подделку шедевров. А когда вышел, взялся за старое и разбогател
Мальчик с лишними пальцами оказался в заточении из-за алчных родственников
Женщину с младенцем оставили на съедение крокодилу
На юге Африки устроили массовый отстрел слонов
Директор детского сада танцевала на шесте перед воспитанниками и лишилась работы
Все материалы
Видео: Гелик за 84 миллиона
Почему он столько стоит и совсем не похож на ваш автомобиль?
Изменники Родины
Американские машины, в которых американских деталей меньше, чем в Хондах или Ниссанах
Армия Ли
От выпуска холодильников до покупки Volvo — как китайцы из Geely завоевывают мир
Внедорожные микроавтобусы
Полноприводные микроавтобусы и минивэны, которые объедут внедорожник
Раскрыта внешность нового Skoda Rapid
Toyota представила новый универсал Corolla
Электрический гиперкар Pininfarina раскрыли на видео
Все материалы
Он вам не диван
Узнаете ли вы эту мебель из советских квартир?
«Жить стало очень хреново»
Откровения россиян, которые взяли ипотеку и пожалели
Старые площади
В Москве все-таки есть дешевые квартиры. Где их искать?
Центробанк зафиксировал рост ипотечной ставки
Цыганский табор проклял отключивших свет и воду коммунальщиков
Пенсионер поселился на сосне и решил позвать Путина в гости
Россияне смогут забыть о счетчиках ЖКХ
Все материалы