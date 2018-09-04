Трампа заподозрили в желании скрыть подробности российского вмешательства

Адвокат президента США Дональда Трампа Руди Джулиани заявил, что команда американского лидера может наложить запрет на

публикацию доклада специального прокурора Роберта Мюллера по результатам расследования дела о российском вмешательстве. Об этом он рассказал The New Yorker.

Финальный отчет должен быть представлен заместителю генерального прокурора Роду Розенстайну, который может раскрыть его содержание Сенату и сделать доступным широкой общественности. Однако, по словам Джулиани, в начале расследования юристы Трампа договорились со спецпрокурором о том, что администрация президента может наложить запрет на публикацию документа.

«Я уверен, он [Трамп] так и сделает», — сказал представитель американского лидера, добавив, что последнее слово будет за хозяином Белого дома.

Как отмечает издание, заключительный доклад спецпрокурора может стать началом политической борьбы за право Розенстайна опубликовать документ. В то же время Джулиани заявил, что команда Трампа готовит доклад-опровержение выводов Мюлера. По его словам, в нем уже около 40 страниц.

В апреле комитет по разведке палаты представителей Конгресса Соединенных Штатов рассекретил доклад о сотрудничестве Трампа с Россией во время президентских выборов в США. Согласно документу, доказательств того, что деловые отношения американского президента до начала кампании стали основой для связей с Россией во время самой президентской гонки, нет.

США неоднократно обвиняли Россию во вмешательстве в президентскую кампанию с целью помочь Трампу победить на выборах. Российские власти, как и сам Трамп, все обвинения отвергают.

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