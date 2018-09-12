Трамп придумал новые санкции

Президент США Дональд Трамп подписал указ, позволяющий вводить санкции за вмешательство в американские выборы. Об этом сообщил в среду, 12 сентября, советник главы государства по безопасности Джон Болтон, передает Reuters.

Как отмечается, ограничения могут быть применены как к отдельным лицам и компаниям, так и к целым странам. Их названия не уточняются.

Санкции включают заморозку активов и ограничение доступа к финансовым учреждениям. Кроме того, гражданам США будет запрещено вкладывать средства в компании, находящиеся в черном списке.

Ранее сообщалось, что решение Трампа подписать указ совпадает с мерами, которые принимают спецслужбы и военные, чтобы предотвратить иностранное вмешательство в промежуточные выборы в Конгресс в ноябре.

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Россию неоднократно обвиняли во вмешательстве в выборы президента США с помощью хакеров. Американские журналисты и чиновники утверждали, что злоумышленники якобы похитили корреспонденцию демократов, позже опубликованную в сети, а также пытались проникнуть в электронную систему подсчета голосов. Москва подобные обвинения отрицает. Трамп также высказывал мнение, что почту бывшего госсекретаря и его соперницы в борьбе за пост главы государства Хиллари Клинтон взломали хакеры из Китая.

В августе США ввели в отношении Москвы санкции из-за использования химического оружия и нарушения международного права. Первый блок предполагает полный запрет на экспорт в Россию электронных устройств и комплектующих двойного назначения. Второй блок вводится с отсрочкой на три месяца и предполагает понижение уровня дипломатических отношений, отзыв разрешения для авиакомпании «Аэрофлот» совершать рейсы в США, а также почти полное прекращение товарооборота между странами.

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