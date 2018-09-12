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Глава ВТБ Андрей Костин прокомментировал ход «российского дела» в США

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Президент-председатель правления Банка ВТБ Андрей Костин дал интервью телеканалу Bloomberg TV, в котором поделился своими соображениями по поводу очередной волны санкций со стороны США. Глава ВТБ считает, что пока рано делать какие-то прогнозы. «Но мы, несомненно, готовимся к любому повороту событий. Я считаю, что при поддержке ЦБ РФ российский банковский сектор в состоянии справиться с этими новыми санкциями, — утверждает финансист, — Но в санкциях, в любом случае, нет ничего хорошего. Это неправильный подход. Новые санкции приведут только к очередному витку напряженности в отношениях между США и Россией, и об этом можно только сожалеть».

Разворот России в сторону Азии, всегда был главной темой IV Восточного экономического форума, который в эти дни проходит во Владивостоке. На форуме среди прочих обсуждались и вопросы о взаиморасчетах между странами в новой экономической реальности. Андрей Костин считает, что переход на расчеты в национальной валюте и отказ от доллара неизбежен: «Сложилась такая ситуация, что Соединенные Штаты используют доллар в качестве оружия. Я не первый говорю об этом — это слова бывшего главы Банка Франции Кристиана Нуайе. Когда BNP Paribas оштрафовали на 9 миллиардов долларов за нарушение санкционного режима (правда, там речь шла о санкциях против Кубы, а не против России), он сказал, что торговать нужно не в долларах, а в нефти, евро или какой-нибудь другой валюте. Так что я считаю, что если США продолжат использовать доллар как оружие, то неизбежно не только в России, но и в других странах мы увидим тенденцию к отходу от доллара. На это может потребоваться лет двадцать, но этот процесс обязательно будет происходить».

Комментируя действия администрации Дональда Трампа в области внешней торговли глава ВТБ отметил, что они ускорили тенденцию отказа от доллара: «Мы сейчас наблюдаем возможно полный развал системы». Андрей Костин напомнил, что Трамп недавно заявил, что Америка может даже выйти из ВТО, если членство в этой организации будет противоречить интересам США. «Наша позиция должна быть такой же: если международная организация действует не в интересах России, какой нам смысл участвовать в ней? Мне такой подход кажется вполне разумным», — сказал Андрей Костин.

Андрей Костин считает, что американские санкции абсолютно незаконны и неоправданны: «Это расследование, которое сейчас проводится, на мой взгляд, имеет внутриполитическую подоплеку. Комиссия Мюллера пытается найти какую-то связь между Россией и Трампом, но она ничего не нашла. Искали русских девушек по вызову — вместо этого нашли двух американок. Нет никаких связей. Для чего было начато это расследование? Это явно мешает Трампу проводить более конструктивную политику в отношении России».

Однако, по мнению руководителя ВТБ, в политике, как и в бизнесе, важно вести переговоры с одним партнёром. «Невозможно говорить с сотнями политиков в Конгрессе. Нужно говорить с руководителем, который определяет политику государства, —завершает мысль Андрей Костин, — Но мы не видим такого партнера. Даже если господин Трамп хочет сделать что-то, чтобы улучшить отношения с Россией, у него ничего не получается. Он связан решениями Конгресса. В такой ситуации невозможно формировать новую политику. Это и создает множество проблем».

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