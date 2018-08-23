Российский банк взял пример с США

ВТБ заказал юридической компании лоббирование своих интересов, включающее правку действующих законов. Сведения о закупке опубликованы в Единой информационной системе закупок, первым внимание на них обратил «Коммерсантъ».

В карточке закупки говорится, что ее стоимость составляет 46,5 миллиона рублей. Исполнителем выбрано адвокатское бюро «Егоров, Пугинский, Афанасьев и партнеры». Оно же выступило единственным участником конкурса.

В качестве предмета закупки указаны «юридические услуги по сопровождению обсуждения и принятия согласованных с банком поправок в целях совершенствования законодательства» о госзакупках. Совершенствовать планируется ту часть закона, которая касается банковских гарантий и контрактов на строительство и реконструкцию. В частности, ВТБ заинтересован в создании специализированного института банковских гарантий. Предоставить такие услуги бюро должно до конца июля 2019 года.

В тексте договора прописаны 11 отдельных целей банка, за достижение которых предусмотрено вознаграждение. Самый большой гонорар составляет 6,2 миллиона рублей.

Таким образом, ВТБ впервые в российский истории открыто объявил о лоббировании своих интересов. Эта практика широко распространена в США и некоторых других странах, где официально существует профессия лоббиста.

В России лоббизм несколько раз пытались узаконить. Последний профильный законопроект был внесен в Госдуму в 2013 году, но был отклонен. В 2017 году против лоббизма выступил премьер-министр Дмитрий Медведев. По его словам, ведомственный лоббизм «подлежит истреблению».

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