Премьер пообещал «разобраться по-товарищески» с ведомственным лоббизмом

Председатель правительства России Дмитрий Медведев заявил о недопустимости ведомственного лоббизма. Его слова приводит корреспондент «Ленты.ру» в среду, 19 апреля.

«Это безобразие, неоднократно об этом говорили. Я коллегам по правительству (…) тоже об этом говорил», — сказал он, выступая перед депутатами Госдумы. Он подчеркнул, что ведомственный лоббизм «подлежит истреблению».

«Если поймаете кого-нибудь с этим — замминистра или даже самого министра, дайте мне информацию, мы с товарищами разберемся по-товарищески», — добавил Медведев.

Ранее с трибуны нижней палаты парламента выступил вице-спикер нижней палаты, руководитель думской фракции «Единой России» Владимир Васильев. Говоря о взаимодействии депутатов с правительством, он отметил, что качественной работе мешает ведомственный лоббизм.

«Это ситуация, когда те или иные министерства вместо того, чтобы выносить свои законопроекты на обсуждение правительства, на общественное обсуждение, пытаются в обход добиться их принятия через отдельных депутатов, кстати, депутатов различных фракций», — отметил Васильев.

В среду Медведев отчитался перед нижней палатой о работе кабмина за 2016 год, а также ответил на вопросы депутатов. Член фракции КПРФ Николай Коломейцев, в частности, спросил премьера об обвинениях со стороны оппозиционера Алексея Навального. «Я не буду специальным образом комментировать абсолютно лживые продукты политических проходимцев», — заявил глава правительства.