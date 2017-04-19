Медведев возьмется за «Муравейник»

Председатель российского правительства Дмитрий Медведев пообещал ознакомиться с ситуацией вокруг детского журнала «Муравейник». Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру» в среду, 19 апреля.

На закрытие издания, посвященного экологии, премьер-министру пожаловался депутат Госдумы от «Справедливой России» Анатолий Грешневиков. Он также обратил внимание главы правительства на увольнение из Минприроды ученого Всеволода Степаницкого — единственного специалиста по заповедным зонам, как утверждает парламентарий.

«Правительство, конечно, много ошибок допускает, но мы "Муравейник" не закрывали и ученого тоже не увольняли», — отметил Медведев. Вместе с тем он заявил, что «готов дать поручения» разобраться с этой ситуацией.

В начале апреля, как отмечается на сайте «Справедливой России», Грешневиков поднял тему закрытия «Муравейника» во время встречи со студентами и преподавателями Ярославского филиала Ленинградского госуниверситета имени Пушкина.

«Только министерство культуры и министерство образования рекомендовали этот чудесный журнал для внеклассного чтения, как его не стало», — утверждал депутат. Тогда же он заявлял, что Медведев отверг его предложение сохранить издание.

Ежемесячный детский журнал о природе «Муравейник» был основан в 1997 году. На его страницах публиковались, в частности, работы фотографов-натуралистов и рассказы о животных.