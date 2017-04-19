Медведев рассказал о двух способах решения проблемы хостелов

Премьер-министр России Дмитрий Медведев в ходе выступления перед Госдумой рассказал о двух возможных способах решения проблемы с хостелами. Об этом в среду, 19 апреля, сообщает корреспондент «Ленты.ру».

По словам главы правительства, можно разрешить создавать мини-гостиницы только на первых этажах многоквартирных домов с собственным входом и выходом, как в случае с магазинами в таких зданиях.

Материалы по теме «Хостелам придется либо поднять цены, либо закрыться» Создатель лучшего хостела в мире о русском гостеприимстве и будущем отрасли

Второй вариант является более трудным, отметил Медведев. Речь идет о получении письменного разрешения от всех жильцов дома на размещение там гостиницы. «Вот если владельцы (хостела — прим. «Ленты.ру») убедят, что это так нужно и важно и получат на это согласие, тогда, наверное, на это тоже можно пойти», — считает премьер.

Глава правительства добавил, что не предвосхищает новые законодательные инициативы, а лишь приводит примеры путей решения вопроса. Премьер сказал, что власти заинтересованы в росте числа мест в отелях, в том числе и в бюджетных объектах размещения.

«Но что абсолютно недопустимо — когда подобного рода гостиницы создаются на пятом этаже десятиэтажного дома. Это просто безобразие. И этому нужно поставить заслон, имею в виду специальное регулирование», — пояснил он.

В марте депутаты Госдумы Александр Сидякин и Павел Качкаев разработали законопроект о легализации хостелов в жилых домах. Они подготовили соответствующие поправки в Жилищный кодекс.

В мае 2016 года нижняя палата парламента приняла в первом чтении законопроект, запрещающий размещать хостелы в многоквартирных домах. Второе чтение документ пока не прошел.