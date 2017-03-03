Депутаты задумали легализовать хостелы в жилых домах

Депутаты Госдумы Александр Сидякин и Павел Качкаев подготовили законопроект о легализации хостелов в жилых домах. Об этом в пятницу, 3 марта, пишет газета «Известия».

Парламентарии разработали поправки в Жилищный кодекс, которые разрешают использование жилого помещения для оказания гостиничных услуг при условии соблюдения правил, установленных правительством.

Согласно предложенным нормам, хостелы в домах уже не должны будут иметь отдельный вход. Сейчас они обязаны выполнять это условие согласно санитарным нормам для общественных мест. Депутаты предлагают не считать такие заведения общественными местами.

В законопроекте также прописано, что открытие хостела в доме должно поддержать большинство его жильцов. Право вето получат владельцы непосредственно располагающихся рядом с ним квартир. Если Госдума одобрит данный документ в текущей редакции, после его вступления в силу хостелам дадут год на выполнение всех требований.

«Мы ожидаем, что наши поправки позволят соблюсти баланс разумного и достаточного. Уверен, что ночлежки для асоциальных элементов исчезнут из домов, но мы не задушим добросовестный малый бизнес хостелов, который развивается по всему миру», — подчеркнул Сидякин.

По сообщению сетевого издания m24.ru, в январе в Москве было обнаружено около 150 нелегальных хостелов. Эти гостиницы не прошли необходимую проверку, однако продолжали размещать рекламу.

В конце 2016 года в интервью «Ленте.ру» основатель лучшего хостела мира (Soul Kitchen в Петербурге — прим. «Ленты.ру») Сергей Сорокин рассказал, что в случае принятия закона о запрете хостелов в жилых домах многим российским мини-отелям придется либо поднять цены, либо закрыться. Он отметил, что в Москве и Петербурге до 80 процентов таких объектов размещения располагаются в многоэтажках.

Законопроект, запрещающий размещать хостелы в жилых домах, был принят Госдумой в первом чтении в мае 2016 года. Второе чтение документ пока не прошел.

