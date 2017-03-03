Путешествия
 

Депутаты задумали легализовать хостелы в жилых домах

Перейти в «Мою Ленту»

Депутаты Госдумы Александр Сидякин и Павел Качкаев подготовили законопроект о легализации хостелов в жилых домах. Об этом в пятницу, 3 марта, пишет газета «Известия».

Парламентарии разработали поправки в Жилищный кодекс, которые разрешают использование жилого помещения для оказания гостиничных услуг при условии соблюдения правил, установленных правительством.

Согласно предложенным нормам, хостелы в домах уже не должны будут иметь отдельный вход. Сейчас они обязаны выполнять это условие согласно санитарным нормам для общественных мест. Депутаты предлагают не считать такие заведения общественными местами.

В законопроекте также прописано, что открытие хостела в доме должно поддержать большинство его жильцов. Право вето получат владельцы непосредственно располагающихся рядом с ним квартир. Если Госдума одобрит данный документ в текущей редакции, после его вступления в силу хостелам дадут год на выполнение всех требований.

«Мы ожидаем, что наши поправки позволят соблюсти баланс разумного и достаточного. Уверен, что ночлежки для асоциальных элементов исчезнут из домов, но мы не задушим добросовестный малый бизнес хостелов, который развивается по всему миру», — подчеркнул Сидякин.

По сообщению сетевого издания m24.ru, в январе в Москве было обнаружено около 150 нелегальных хостелов. Эти гостиницы не прошли необходимую проверку, однако продолжали размещать рекламу.

В конце 2016 года в интервью «Ленте.ру» основатель лучшего хостела мира (Soul Kitchen в Петербурге — прим. «Ленты.ру») Сергей Сорокин рассказал, что в случае принятия закона о запрете хостелов в жилых домах многим российским мини-отелям придется либо поднять цены, либо закрыться. Он отметил, что в Москве и Петербурге до 80 процентов таких объектов размещения располагаются в многоэтажках.

Законопроект, запрещающий размещать хостелы в жилых домах, был принят Госдумой в первом чтении в мае 2016 года. Второе чтение документ пока не прошел.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Хостелам открывают подъезд
"Московский патруль": около 150 нелегальных хостелов нашли в столице
Российский хостел назвали лучшим в мире
Названы лучшие хостелы России
Депутаты поддержали запрет хостелов в квартирах
Последние новости
Глава WADA назвал ударом исподтишка открытое письмо МОК о докладе Макларена
В Татарстане удивились отзыву лицензии у Татфондбанка
Заказавший убийство читинского депутата бывший милиционер получил 20 лет колонии
Мэр французского Кале запретила раздавать еду мигрантам
Четыре российских банка потеряли лицензии ЦБ
В концерне «Алмаз-Антей» пожаловались на срывающих гособоронзаказ
Охранник Белого дома получил 10 лет за секс-чат с подростком
Путешествия
Путешествия
 — 
00:16 Сегодня

Попасть в австрийскую лыжню

Почему Зеефельд и Хохфильцен — лучшие места для спокойного зимнего отдыха
16:54 2 марта 2017

В Москве открыли выставку российского фотографа и немецкого режиссера о Камчатке

09:47 Сегодня

Узбекистан построит туристические махалли ради привлечения иностранцев

11:02 21 февраля 2017

Немецкие журналисты назвали плюсы отдыха на курорте «Роза Хутор»

Путешествия
 — 
17:01 27 февраля 2017

Вино от истоков

Чем гордятся швейцарские виноделы
09:21 Сегодня

Грабители с мачете отобрали у россиян в Мексике деньги и телефоны

18:05 2 марта 2017

Таиланд перестанет бесплатно выдавать россиянам туристические визы

17:33 16 февраля 2017

Объехавшего весь мир велопутешественника оставили без велосипеда

Путешествия
 — 
00:06 2 марта 2017

Нежные снежные псы

Репортаж с самой протяженной собачьей гонки Старого Света
16:24 2 марта 2017

Мужчина год путешествовал на полицейском автобусе после расставания с девушкой

13:56 25 мая 2016

Москва направила Египту новые требования по авиабезопасности

06:29 Сегодня

Пропавший в Таиланде российский турист провел сутки в море

Россия
«В слове "еще" — четыре ошибки»
Стоит ли заменить ЕГЭ на другую форму экзамена
Михаил Горбачев и Владимир ПутинБесплатный завет
Пригодятся ли Путину методы Горбачева по борьбе с пьянством и санкциями
В Госдуме предложили ввести регистрацию опасных собак
Россияне оценили деятельность женщин-политиков
Михаил Пиотровский «Знайте свое место, больно вы возгордились»
Директор Эрмитажа Михаил Пиотровский — о борьбе за первосортность Петербурга
Сотрудников московской скорой помощи обучат английскому языку
СМИ сообщили о втором погибшем в тоннеле в Новой Москве
Все материалы
Мир
Золото Падманабхасвами
В Индии не могут поделить клад, по стоимости превышающий бюджет Хорватии
Протесты сторонников «Братьев-мусульман»«Я не думаю, что мы застали конец эпохи диктаторов»
Ведущий американский востоковед об исламе, терроре и роли США на Ближнем Востоке
Мэр французского Кале запретила раздавать еду мигрантам
В результате столкновения цементовоза с автобусом в Китае погибли десять человек
Герт ВилдерсКапитан Пероксид против мусульман
Что предлагает избирателям «голландский Трамп»
Трамп назвал критику в адрес генпрокурора охотой на ведьм
СМИ узнали о планах встречи сенаторов с автором компромата на Трампа
Все материалы
Бывший СССР
Engineers work in the control room of the new Russian language TV channel ETV+ in Tallinn, Estonia, September 24, 2015. According to Estonian public broadcaster, the channel was established to improve the quality of the Russian-language information field in EstoniaЭфир в шоколаде
Зачем в Прибалтике хотят создать сеть «альтернативных» русских медиа
У заподозренного в преступлении главного налоговика Украины случился инфаркт
Добытчики янтаря размыли 300 метров железной дороги на западе Украины
В Киеве признали возможность продления чрезвычайного режима в энергетике
Додон решил назначить послом в Россию своего советника
Донецкую фильтровальную станцию разминировали
Империя под ударом
Что теряют Украина и Ринат Ахметов от национализации в республиках Донбасса
Все материалы
Финансы
Банковый прорыв
Почему Россия резко нарастила инвестиции в Украину
В Татарстане удивились отзыву лицензии у Татфондбанка
Четыре российских банка потеряли лицензии ЦБ
Биткоин сравнялся в цене с унцией золота
ЦБ отозвал лицензию у Татфондбанка
Неоплачиваемый труд женщин оценили в 10 триллионов долларов
Уилбур РоссСтервятник с Уолл-стрит
Торговля США доверена советнику Ротшильдов и королю банкротств Уилбуру Россу
Все материалы
Бизнес
Игра в монополию
Почему международные корпорации бессильны против ФАС
Правительство передумало продавать настойку боярышника по рецепту
Альфа-Банк и Евгений Гинер договорились о реструктуризации долга
«Альфа-банк» и «Сбербанк» реструктурировали задолженность «Интегры»
Четверть российского шоколада оказалась не шоколадом
Рогозин назвал будущую бронетанковую компанию «heavy metal холдингом»
Некачественный бензин обнаружили на каждой восьмой заправке
Все материалы
Силовые структуры
Взлом и посадка
Монолог полицейского о борьбе с хакерами
След клином сошелся
Монолог главного криминалиста МВД о раскрытых с помощью науки преступлениях
В концерне «Алмаз-Антей» пожаловались на срывающих гособоронзаказ
Заказавший убийство читинского депутата бывший милиционер получил 20 лет колонии
В Благовещенске расправились с семьей предпринимателя
Источники сообщили о назначении сына Рогозина вице-президентом ОАК
В Пентагоне заявили о четырех «опасных сближениях» самолетов НАТО и ВКС за сутки
Все материалы
Наука и техника
Надуло
Астрономы описали ветер черной дыры
Approximately 6 weeks estimated gestational age from conception, 8 weeks from LMPБог из пробирки
Решена проблема искусственного выращивания эмбрионов
Старые кирпичи, новые цены
Воскресший Nokia 3310 и таинственный Samsung: новинки Mobile World Congress
Компьютер смог обыграть профессиональных игроков в покер
НАСА спасло станцию MAVEN от столкновения со спутником Марса
НАСА показало снимок гигантского вихря на Юпитере
Выявлена причина гибели последних мамонтов на Земле
Все материалы
Спорт
Битва чемпионов
РФПЛ выходит из зимней спячки самым принципиальным противостоянием последних лет
Шайба срикошетила от лица россиянина в ворота в матче НХЛ
Глава WADA назвал ударом исподтишка открытое письмо МОК о докладе Макларена
WBC дисквалифицировал Поветкина на неопределенный срок
Потерявший сознание во время матча Торрес успокоил болельщиков
Футболист «Атлетико» Торрес получил травму головы и потерял сознание
В США мальчик помог баскетболистам достать застрявший над кольцом мяч
Все материалы
Культура
Миллионеры из трущоб
Кино недели с Денисом Рузаевым: от «Логана» до «Золота»
Михаил Айзенберг: На фоне оттепели
Какие стихи писали в начале 60-х
Юрий Шевчук«Другие страдали больше»
Юрий Шевчук о пропаганде войны и пустословии в соцсетях
Создатель «Безумцев» снимет сериал про потомков Романовых
Из названия киевского музея убрали упоминание о русском искусстве
Бутусов объявил о распаде «Ю-Питера»
Вышел первый трейлер перезапуска «Утиных историй»
Все материалы
Интернет и СМИ
Это смотрит ваш ребенок
Почему современные дети любят дикие мультики и наносящих макияж мальчиков
«Завидуйте по-белому»
Модельеры и светские львицы надели хиджабы ради Кадырова
Илон Маск запустит придуманную пятиклассницей рекламную кампанию Tesla
В сети влюбились в секретный репортаж о грустном путешествии по IKEA
Растерзание осьминога крабами-пауками сравнили с фильмом ужасов
В Википедии разразилась война из-за половой принадлежности кота Гарфилда
Отбиравший алкоголь и сигареты у мусульман блогер отрекся от «шариатского патруля»
Все материалы
Ценности
Снова здорово
Что еще вернулось в моду, кроме Nokia 3310
Женщинам предложили 16 цветов туши для ресниц
Lamborghini предложила кроссовки за 400 долларов
Porsche Panamera сменил кузов
Marni сшил одежду для смелых девушек
Иностранный случай
История немецкой машины, переехавшей в Мексику
Сингапурская компания покажет в Женеве электрический суперкар
Все материалы
Путешествия
Попасть в австрийскую лыжню
Почему Зеефельд и Хохфильцен — лучшие места для спокойного зимнего отдыха
Вино от истоков
Чем гордятся швейцарские виноделы
Депутаты задумали легализовать хостелы в жилых домах
Узбекистан построит туристические махалли ради привлечения иностранцев
Грабители с мачете отобрали у россиян в Мексике деньги и телефоны
Таиланд перестанет бесплатно выдавать россиянам туристические визы
Нежные снежные псы
Репортаж с самой протяженной собачьей гонки Старого Света
Все материалы
Из жизни
Не щадя живота своего
Знаменитые женщины, сделавшие беременность сексуальной с помощью ню-фотосессий
Нора МаклнерниЧернильный бунт
Женщины США борются за свои права с помощью тату-флешмоба
«Тем, кто себя не любит, не помогут диеты и тренировки»
Фитнес-модель из Австралии — о долгом пути к красоте и здоровью
Фантастическая четверка
Люди со сверхъестественными способностями помогут ученым победить болезни
Американец сделал десятки пластических операций ради внешности инопланетянина
Посетители зоопарка в Тунисе забили крокодила камнями
«Местные со мной два года не здоровались»
История программистки из Москвы, переехавшей в итальянские Альпы
Все материалы
Jaguar F-Pace: итоги, конкуренты и стоимость владения
Длительный тест самого красивого кроссовера на рынке
Редкие иномарки на испытаниях в СССР
Эксклюзивные архивные фотографии иностранных машин на тестах в СССР
Уникальный Mercedes со сменными кузовами
Кабриолет, купе, пикап и универсал в одной упаковке: Mercedes VRC
10 лучших машин Америки 2017 года
Издание Consumer Reports выбрало лучшие автомобили в разных классах
В Женеве дебютирует новый открытый Spyker
Koenigsegg сделал суперкар с отделкой 24-каратным золотом
Топовую версию Range Rover Velar оценили дороже Porsche Macan
Все материалы
Бог простит
В церкви нашли квартиру с красной мебелью и портретами в стиле поп-арт
Названа совокупная стоимость всех квартир Москвы
Дворянское гнездо
Один из самых шикарных в мире домов нашли в диком лесу
«Пусть меня захоронят в отравленную, но родную землю»
Почему люди отказываются покидать чернобыльскую зону: реальные истории
Поставили баком
Англичане сделали идеальный дом из резервуара для воды
Тюменские супруги за полгода прописали в квартире 132 иностранца
Все материалы