Медведев назвал главный результат работы правительства в 2016 году

Продолжительность жизни в России за десятилетний период выросла на шесть лет и достигла отметки пример в 72 года. Такой результат премьер-министр России Дмитрий Медведев представил во время отчета о работе правительства в Госдуме, сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Медведев назвал это достижение главным в работе правительства и отметил, что это самый высокий показатель за всю историю страны.

Ранее в ходе отчета перед нижней палатой парламента Медведев заявил, что Россия смогла использовать санкции и падение цен на нефть в свое благо.

В марте президент России Владимир Путин заявил, что у страны есть резервы для того, чтобы увеличить продолжительность жизни до 76 лет. Глава государства отметил, что за последние 12 лет этот показатель вырос в России в среднем на шесть c половиной лет.

В 2015 году в России, согласно официальной статистике, был достигнут предыдущий рекорд средней продолжительности жизни за всю историю страны, включая советское время — средняя продолжительность жизни в России достигла 71,4 года (для мужчин — 65,9 лет, для женщин — 76,7).