Медведев рассказал о потраченных на культуру 100 миллиардах рублей

Председатель российского правительства Дмитрий Медведев назвал сумму, выделенную из бюджета на поддержку сферы культуры. Об этом он заявил, выступая с отчетом перед депутатами Госдумы в среду, 19 апреля, передает корреспондент «Ленты.ру».

По словам премьер-министра, общие расходы на культуру составляют сейчас почти 100 миллиардов долларов.

Медведев отметил, что правительство будет стремиться повысить зарплаты работникам сфер образования, здравоохранения и культуры. Он пообещал, что выплаты будут доведены до показателей, намеченных в майских указах..

Майские указы — 11 документов с поручениями правительству, которые были подписаны президентом России Владимиром Путиным в мае 2012 года. В них обозначены необходимые меры, призванные повысить качество жизни россиян.

Ранее в апреле министр культуры Владимир Мединский заявил, что ведомство передало в Фонд кино соглашение на выделение четырех миллиардов рублей на поддержу отечественного кино.