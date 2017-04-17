Бюджет российско-сирийской ленты «Пальмира» составит два миллиона евро

Первый в истории кинематографа совместный российско-сирийский фильм «Пальмира» обойдется создателям в два миллиона евро. Об этом сообщил генеральный продюсер картины Андрей Сигле, передает Агентство городских новостей «Москва» в понедельник, 17 апреля.

«Четверть суммы вкладывает сирийская сторона. На сегодняшний день собрано уже 1,1 миллиона евро», — подчеркнул Сигле.

Продюсер отметил, что в кастинге актеров примут участие кандидаты из разных стран, в том числе и России.

Отмечается также, что премьера «Пальмиры» намечена на конец 2019 года. Съемки начнутся в конце 2017-го. «Это международный проект, в нем также будут задействованы французская, итальянская и македонская кинокомпании», — добавил Сигле.

«Это кино про войну, которую объявило безумие, которую фундаментализм объявил человеческому достоинству», — рассказал продюсер о задумке, передает Национальная служба новостей (НСН).

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14 апреля сообщалось, что Россия и Сирия создадут совместную ленту о конфликте стран Ближнего Востока с террористами «Исламского государства» (ИГ, организация запрещена в РФ). По сюжету, дагестанский врач отправляется в Сирию в поисках своей жены, уехавшей в зону конфликта с малолетними дочерьми.

Режиссером и сценаристом «Пальмиры» выступит Иван Болотников, ранее снявший биографическую драму «Хармс».

Пальмира — сирийский город, который находился под контролем боевиков ИГ с мая 2015 года. Он был освобожден от экстремистов весной 2016-го, однако в декабре террористам удалось снова взять его под свой контроль. 2 марта 2017-го сирийская армия вновь отбила Пальмиру. В разминировании города принимали участие российские саперы.