Россия и Сирия снимут первый совместный фильм «Пальмира»

Россия и Сирия впервые создадут совместную ленту о конфликте стран Ближнего Востока с террористами «Исламского государства» (ИГ, организация запрещена в РФ). Картина получила название «Пальмира», сообщает Агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на пресс-службу Министерства культуры России в пятницу, 14 апреля.

«Будущий фильм расскажет о дагестанском враче, жизнь которого рушится, когда его жена с малолетними дочерьми втайне бежит в Сирию. Не думая о последствиях, он бросается их спасать», — заявили представители ведомства.

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Созданием «Пальмиры» займутся российская компания «Пролайн-медиа» и сирийская студия Shaghaf. Режиссером и сценаристом фильма выступит Иван Болотников, ранее снявший биографическую драму «Хармс». Продюсером ленты стала сирийская актриса Сулаф Фавакерджи.

Подписание соглашения о запуске российско-сирийской картины в производство состоится 17 апреля. Отмечается, что церемонию посетит посол Сирии в России Рияд Хаддад.

Пальмира — сирийский город, который находился под контролем боевиков ИГ с мая 2015 года. Он был освобожден от террористов весной 2016 года, однако в декабре экстремистам удалось снова взять его под свой контроль. 2 марта 2017-го сирийская армия вновь отбила Пальмиру, после чего для участия в разминировании города в Сирию были отправлены российские саперы.