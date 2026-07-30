Россиянам назвали искажающие показания алкотестера продукты

Диетолог Русакова: Перед поездкой водителям лучше отказаться от перезревших бананов

Минимальные дозы спирта, содержащиеся в обычных продуктах, могут исказить показания алкотестера и ослабить внимание автомобилиста. Об этом порталу «Москва24» заявила кандидат медицинских наук, врач-диетолог Дарья Русакова.

Перед поездкой точно не стоит есть конфеты с алкоголем и перезревшие плоды. Особенно быстро этиловый спирт образуется в бананах. Водителям нужно отказаться от употребления кваса, кефира, безалкогольного пива, а также чайного гриба и комбучи. Содержание спирта в последней сопоставимо с квасным и колеблется от 0,5 до 1,2 процента.

Врач пояснила: в литре кваса обычно находится от четырех до десяти граммов спирта (0,5–1,2 процента объема). Из-за этого после выпитого стакана лучше выждать не менее получаса и только потом садиться за руль. Кисломолочные продукты вроде кефира, простокваши и айрана тоже содержат спирт — до 0,02 процента. Если же хранить их в тепле (выше плюс 15 градусов), доля этилового спирта увеличится.

Надпись на этикетке не гарантирует отсутствия спирта в безалкогольном пиве. Госстандарт допускает в таком напитке до 0,5 процента этилового спирта, поэтому слово «безалкогольное» не равно «полному нулю», уточнила специалист. Русакова напомнила и про риски лекарственных настоек и микстур. Доля спирта в них — около 20 процентов.

В поездку врач порекомендовала брать негазированную воду, зеленый чай, ягодные морсы и компоты. Для бодрости и ясности ума хорошо подойдут апельсины, грейпфруты и кислые сорта яблок: они утолят жажду и насытят организм витамином С. Поддержать мозговую деятельность можно легкими белковыми закусками — отварной курицей, рыбой или яйцами.

Ранее Госавтоинспекция России выступила с опровержением распространившихся в ряде СМИ и социальных сетях утверждений о том, что с 1 августа инспекторы начнут требовать у водителей бумажные версии европротокола.