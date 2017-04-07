Мединский поручил внедрить школьникам «культурный дневник»

Министр культуры России Владимир Мединский попросил департамент образования проработать идею внедрения «культурного дневника школьника» в образовательный процесс. Об этом сообщает ТАСС в пятницу, 7 апреля.

Концепцию предложила член Совета Федерации от Москвы Зинаида Драгункина. По ее словам, школьникам полезно было бы вести «культурный дневник» с информацией о посещении учреждений искусства. «Конечно, никаких оценок там не будет», — подчеркнула она.

Мединский поддержал идею Драгункиной. Министр поручил подготовить проект за две недели.

Ранее в пятницу сообщалось, что Минкульт собирается «кинофицировать» 24 российских цирка для показа в них исключительно российских фильмов, ориентированных в основном на детей и подростков. Демонстрировать ленты будут бесплатно.