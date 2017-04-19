Медведев собрался стимулировать рождение первенцев

Премьер-министр России Дмитрий Медведев в ходе ежегодного отчета правительства перед депутатами Госдумы заявил, что стимулирование рождения первенцев в семьях является ключевой задачей. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

По словам премьера, правительству необходимо задуматься о методах, которыми можно осуществлять такое стимулирование. «Надо стимулировать, чтобы коэффициент [прироста населения] был 2, нам нужно подумать и о сохранении в том или ином виде программы материнского капитала, и о стимулировании рождения не только вторых и третьих детей, потому что это мы плюс-минус научились делать», — отметил Медведев.

Задачу, по мнению главы правительства, наряду с региональными программами этого позволит достичь новый финансовый и организационный инструмент, в том числе выдачи земельных участков.

В декабре 2016 года президент России Владимир Путин подписал закон, замораживающий размер материнского капитала до 1 января 2020 года. В октябре того же года приостановить ежегодную индексацию материнского капитала «с учетом финансово-экономической ситуации в стране» предлагал Минтруд.