Медведев закончил речь перед депутатами словами Суворова

Председатель правительства России Дмитрий Медведев закончил основную часть выступления перед депутатами Госдумы цитатой русского полководца Александра Суворова. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру» в среду, 19 апреля.

«Александр Васильевич Суворов говорил, что природа произвела Россию только одну. Она соперниц не имеет. Мы, жители России, все одолеем. Хорошие слова, я в этом тоже уверен», — сказал премьер-министр.

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Подводя итоги работы правительства за 2016 год, он заявил, что показатели в разных отраслях говорят о том, что направление выбрано правильное. «Ни трудности в экономике, ни внешние вызовы не помешают нам добиваться поставленных целей», — подчеркнул глава правительства.

Ранее в среду он отметил, что продолжительность жизни в России за десятилетний период выросла на шесть лет и достигла отметки в 72 года — самого высокого показателя за всю историю страны. Медведев также обратил внимание депутатов на то, что Россия смогла использовать санкции и падение цен на нефть в своих интересах.

Говоря о предстоящих в 2018 году президентских выборах, премьер призвал не допустить превращения политической борьбы в войну в ходе кампании.

В ноябре прошлого года пользователи интернета обратили внимание на то, что депутат Госдумы Наталья Поклонская во время интервью в эфире «Вестей FM» с ошибкой процитировала фразу Чацкого из пьесы Александра Грибоедова «Горе от ума», а также приписала ее полководцу Александру Суворову.