Российский госбанк ушел из США

Российская государственная финансовая группа ВТБ избавилась от своего американского подразделения VTB Capital Inc. «Дочку» перепродали менеджменту самого ВТБ 31 августа, теперь компания станет самостоятельным игроком на рынке. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на информацию банка.

«Компания была переименована в Xtellus Capital Partners и стала самостоятельным игроком на рынке акций и операций с фиксированной доходностью», — рассказали в пресс-службе российского госбанка.

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Представитель российской компании заверил, что продажа никак не повлияет на работу всей группы. Сумму сделки компания не раскрывает. ВТБ и новая компания в лице Xtellus Capital Partners заключили соглашение о сотрудничестве.

Согласно договоренностям, американская компания будет выполнять функции брокер-дилера для российской группы ВТБ на американском рынке, что позволит клиентам банка сохранить доступ к инвестиционным решениям на рынке США.

«С учетом текущей геополитической ситуации такое изменение в операционной платформе является наиболее оптимальным способом продолжения обслуживания наших российских и международных клиентов», — подчеркнули в госбанке.

«ВТБ Капитал» — дочернее подразделение группы ВТБ, которое осуществляет функции управления капиталом и инвестициями. У компании сохраняются офисы работы в других крупнейших финансовых центрах: Москва, Лондон, Сингапур, Гонконг, София, Цуг и Франкфурт--на-Майне. Офис в Нью-Йорке теперь принадлежит Xtellus Capital Partners.

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