Российский Forbes выкупил зять бывшего главы Дагестана

Российская версия журнала Forbes перешла бизнесмену Магомеду Мусаеву, сообщает Rambler News Service со ссылкой на пресс-службу медиагруппы ACMG, которая ранее владела журналом.

Мусаев выкупил у владельца ACMG Алесандра Федотова 100 процентов компании «АС Рус Медиа», которая издает журнал.

«В составе сделки правообладатель бренда, компания Forbes Media LLC, продлила до 2023 года лицензию на издание Forbes в России», — отмечается в сообщении медиагруппы.

Ранее «Коммерсантъ» называл Мусаева зятем Рамазана Абдулатипова, с 2013 по октябрь 2017 года возглавлявшего Дагестан.

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Источники газеты «Ведомости» сообщают, что новый собственник вернет в журнал Николая Ускова, уволенного с поста главного редактора в июне, а также бывшего генерального директора Наталью Гандурину. Отмечается, что они согласились отозвать судебные иски к компании. Гандурина вновь станет издателем Forbes, а Усков — редакционным директором. Исполняющим обязанности главреда назначен Николай Мазурин. Он занимал эту должность с момента ухода Ускова, затем его заменили главным редакторов Forbes Life Андреем Золотовым.

Мусаев заявил РБК, что его интерес «связан исключительно с Forbes», поэтому он планирует продать журнал OK!, который также издается «АС Рус Медиа».

Продаже актива предшествовал конфликт между владельцем российской версии Forbes и редакции издания, о которой подробно рассказывал Усков. По его словам, Федотов регулярно вмешивался в политику издания, а также задерживал сотрудникам зарплаты и задолжал типографии. Ситуация обострилась, когда редакция отказалась вносить его правки в готовившийся рейтинг зарплат и исключать из него сведения о доходах главы ВТБ Андрее Костине. Правки все же были внесены, когда Усков был в отпуске. После череды скандалов в российский Forbes приехала инспекция из США.

После ухода Ускова конфликты продолжились. 25 июля журналисты издания обнаружили, что из свежего печатного номера пропала статья «Дела семейные», посвященная бизнесу братьев Магомеда и Зиявудина Магомедовых. Когда сотрудники журнала попытались опубликовать ее на сайте forbes.ru, в редакции выключился свет. В тот же день коллективу объявили о смене главного редактора.

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