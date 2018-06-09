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Уволен главный редактор российского Forbes

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Николай Усков

Главный редактор российской версии журнала Forbes Николай Усков уволен по решению собственника Александра Федотова. Об этом говорится в сообщении ACMG (имеется в распоряжении «Ленты.ру»), владеющей лицензией на журнал в России.

В ACMG заявили, что не были удовлетворены качеством работы Ускова и «систематическими нарушениями трудовой дисциплины», а также пункта трудового договора «о неконкуренции», предполагающего запрет на участие главреда в «сторонних мероприятиях других брендов». В компании утверждают, что Усков неоднократно нарушал последнюю договоренность.

Как отмечает в ACMG, решение об увольнении Ускова было не единомоментным. Переговоры о прекращении сотрудничества по договоренности сторон шли длительное время. По версии работодателя, «он отказывался от всех предложенных вариантов и продолжал систематически нарушать договоренности и трудовую дисциплину», чем вынудил ACMG пойти на одностороннее расторжение контракта.

По версии Ускова, увольнение — следствие его противостояния с Федотовым, вмешивавшимся в политику издания и желавшего откупиться от него крупной суммой в обмен на молчание о конфликте с коллективом редакции и задержках зарплат.

Исполняющим обязанности главреда Forbes назначен Николай Мазурин, занимавший пост шеф-редактора издания. В релизе владельца журнала отмечается, что он стоял у его истоков, редактирует основные рейтинги Forbes, включая «200 богатейших бизнесменов России», «200 частных компаний» и «50 российских знаменитостей».

ACMG подчеркивает, что Мазурин «является экспертом в области деловой журналистики». Усков до прихода в Forbes опыта работы в деловой журналистике не имел.

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